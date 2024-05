SoftwareOne fortalece a oferta de serviços da Microsoft no Brasil

O recente lançamento do Microsoft Copilot e a ascensão do uso da Inteligência Artificial Generativa pelas empresas, estimulou a SoftwareOne a criar uma Unidade de Negócio (Business Unit) exclusiva para a Microsoft. Para gerenciar a parceria no Brasil, Samir Chuffi assume como Microsoft Business Unit Director e tem a missão de estreitar o relacionamento e estruturar, de maneira local, toda a estratégia de serviços, marketing, pré-vendas e posicionamento da SoftwareOne perante a Big Tech e o mercado.

Chuffi reúne 25 anos de experiência, incluindo 15 anos em cargos de engenharia, produtos, vendas e gestão em empresas como Dedalus, Vivo, Telefonica Digital, Oi e Huawei. Na SoftwareOne, iniciou sua trajetória em 2020 e atuou como Solutions Sales Specialist Lead e Regional Growth Leader Azure & AS LATAM.

Além da Microsoft, a SoftwareOne também investiu na realocação de Jairo Pedroza, que assume agora como SAP Business Unit Director para o Brasil para comandar a Unidade de Negócio SAP. Com mais de 24 anos de experiência no ecossistema SAP, Pedroza possui um histórico sólido, tendo atuado como SAP Solution Architect na HP e cofundado a ITST em 2007, uma consultoria de serviços e soluções Premium SAP, renomada no Brasil e América Latina. Desde 2021, integra a equipe da SoftwareOne, onde tem se destacado nos assuntos relacionados a serviços e soluções SAP.

Já para AWS, Dario Kamada segue seu trabalho iniciado ano passado como AWS Business Unit Director. Dario trabalha com tecnologia há mais de 25 anos e desde 2018 atua com projetos AWS, o que lhe conferiu grande expertise. Na SoftwareOne, o profissional atua há três anos dos quais iniciou como Business Development Manager, depois passou para Enterprise Account Manager e está como head da BU AWS no Brasil, desde maio de 2023.

Desta forma, as prioridades de negócio da SoftwareOne ainda para este ano são o Copilot e a IA Generativa, os Serviços Gerenciados e Finops, gestão financeira da nuvem. Outra aposta da companhia é na verticalização para as áreas de Varejo e Agronegócio.

Além do fortalecimento dos parceiros e da base de clientes, a SoftwareOne também tem apostado na criação da área denominada globalmente como Marketplace, criada por arquitetos de soluções para ofertar pequenos deliveries de vários fornecedores (Multivendor), como VMware e IBM, Veeam, Adobe e Quest, passando por várias camadas de soluções envolvendo ambientes: on-premise, hibrido, cloud native ou multi-cloud, trazendo virtualização, governança, segurança, além de plataformas de FinOps, como a Flexera.