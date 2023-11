Neurotech melhora seu análise de crédito e riscos com apoio da SoftwareOne

A Neurotech, uma empresa B3 especializada na criação de soluções avançadas de inteligência artificial (IA), machine learning (ML) e big data, finalizou a primeira fase da modernização de sua principal plataforma, o Riskpack, solução de análise de riscos para empresas.

O projeto, que tinha como objetivo preparar a arquitetura legada para as necessidades relacionadas ao crescimento da empresa e reduzir os custos da infraestrutura, foi totalmente conduzido pela SoftwareOne.

De acordo com Team Lead Business Development Executive da SoftwareOne, Cleyton Leal, por tratar-se do primeiro produto desenvolvido pela Neurotech, o Riskpack necessitava de adaptações para se tornar ainda mais flexível e contemplar inovações com maior agilidade. “O Riskpack possuía uma arquitetura legada e, consequentemente, algumas características mais onerosas, como consumo, estrutura, tecnologia, máquina e administração, e este era o nosso principal desafio a ser solucionado”, explica.

Além disso, segundo Cleyton, a plataforma que atualmente realiza mais de 30 milhões de transações por mês e cresce 30% ao ano, era uma aplicação monolítica, com uma parametrização e infraestrutura específica para cada cliente. “Por conta dessas características, sendo hospedados em máquinas virtuais por clientes e com processos manuais, seu custo de consumo estava superando em 17%. Ou seja, apenas a despesa de plataforma estava consumindo 17% do total de custos destinados a todo o Riskpack”, afirma.

Por outro lado, Marcelo Bronzatti, gerente de Infraestrutura da Neurotech, comenta que a companhia já vinha de um movimento de transformação digital, no qual havia saído de um ambiente de data center On Premises e migrado suas aplicações para a nuvem AWS, e por este motivo, também visava modernizar sua solução principal. “O trabalho de modernização com a SoftwareOne foi exatamente para tornar nossa plataforma mais ágil e mais escalável, a fim de contribuir com o movimento digital atual da empresa”.

O processo de modernização e seus benefícios Com este cenário em mente, a SoftwareOne elaborou um projeto de modernização para o Riskpack, dividido em duas etapas e com o mínimo de impacto possível, tanto para a empresa, quanto para seus clientes. “Desenhamos um passo a passo de como ajudaríamos a Neurotech, dividido em duas fases, o assessment, e a implantação. Mostramos que seria possível realizar a modernização sem sair da AWS, provedora de cloud com a qual eles já contavam e, consequentemente, ter menos dores, uma vez que assim o impacto seria menor para o time de especialistas em termos de treinamentos, bem como para os mais de 100 clientes que já utilizavam a solução”, destaca Cleyton. De acordo com o executivo, além da redução de custos das despesas da plataforma, foram identificados outros pontos que demandariam otimizações, como operação, monitoramento e performance. Bronzatti esclarece que para iniciar o projeto diversos módulos precisavam ser desacoplados em micro serviços e passar por uma estratégia de DevSecOps, além de uma modernização do banco de dados para um banco gerenciado, usando AWS Aurora. “Tudo o que desenvolvemos passou por testes automáticos e já foi encaminhado para a produção, permitindo que a Neurotech, apenas nesta primeira onda, que teve duração de 9 meses, reduzisse 20% do custo para os módulos modernizados do Riskpack, além de ter mais DevOps, monitoramento e, consequentemente, uma redução de erros na aplicação”, conta Bronzatti. Bronzatti, indica que os principais benefícios obtidos com a modernização do Riskpack, além da redução de custos que era um dos principais objetivos a serem atingidos, foram a confiabilidade e a eficiência operacional. “Com a modernização, nossa plataforma tem acesso às tecnologias e atualizações mais recentes do mercado, garantindo maior robustez, agilidade na subida de novas versões de aplicação, mais segurança e menos erros, além de um aumento na governança e um trabalho realizado com maior sinergia pela equipe de especialistas”, comenta. Cleyton Leal destaca ainda outras vantagens, tais como: o Retorno sobre o Investimento (ROI) ou payback dentro do mesmo ano, melhoria de performance e TCO (Custo Total de Propriedade), além de aproximadamente 40% menos tempo para desenvolver e implantar a plataforma. Outro ponto destacado por Bronzatti, da Neurotech, que ocorreu no início do projeto, mas foi essencial tanto para o desenvolvimento de toda a modernização, quanto para os resultados finais, foi o assessment. “O assessment foi primordial para o sucesso do projeto, pois sem esta visão fica praticamente impossível determinar qual o melhor caminho a ser trilhado. Por isso, acredito que foi o passo principal, não apenas do ponto de vista de como ele tem o resultado, mas de como ele está disposto dentro da arquitetura atual”, afirma.