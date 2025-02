O impacto da tecnologia na gestão de desastres naturais

O Brasil tem vivenciado os impactos das transformações ambientais que vêm se manifestado em fenômenos cada vez mais intensos e frequentes. De acordo com o Anuário Estadual sobre o tema, elaborado pelo Instituto Clima e Sociedade e Centro Brasil no Clima, 70% dos estados brasileiros não possuem planos de adaptação às mudanças climáticas. Trazendo uma visão global, dados do World Weather Attribution apontam que os dez desastres climáticos mais letais dos últimos 20 anos no mundo, somados, mataram mais de 570 mil pessoas.

Em meio a este cenário, iniciativas tecnológicas surgem como um farol de esperança para apoiar na mitigação desses problemas. Sistemas de monitoramento e prevenção de desastres naturais, por exemplo, podem transformar a maneira como o poder público reage a estes eventos, uma vez que permitem a criação de planos de ação mais eficazes, possibilitando respostas rápidas para proteger pessoas potencialmente afetadas.

No entanto, é essencial enxergar a tecnologia como um meio, sem substituir a necessidade de um mapeamento prévio rigoroso por parte das instituições governamentais. Esse processo é fundamental para desenvolver projetos que garantam ampla visibilidade a informações confiáveis e integradas, contribuindo diretamente para salvar vidas.

Como inovar na gestão de desastres naturais O primeiro e mais importante passo é a colaboração entre instituições privadas de tecnologia, Ministério Público, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e entidades que atuam em casos de desastres naturais, como as voltadas a assistência social. Em conjunto, reunindo dados estratégicos e mapeando as necessidades da população, é possível criar soluções personalizadas para enfrentar desafios como enchentes e deslizamentos. Além de beneficiar diretamente os cidadãos, esses dados fortalecem a gestão pública, proporcionando maior previsibilidade e contribuindo para a mitigação de riscos futuros. Um exemplo prático de aplicação da tecnologia nesse contexto é a criação de uma infraestrutura que conecte a localização de famílias em situação de vulnerabilidade ou residentesem áreas de risco a sistemas de informação meteorológica. Por meio de uma plataforma moderna, flexível e escalável, é possível processar todos esses dados em tempo real e gerar alertas antecipados, facilitando a tomada de decisões e aumentando a eficiência das ações preventivas. Desta maneira, mais que reagir a ocorrências de eventos climáticos, as autoridades passam a ter a oportunidade de antecipar-se aos problemas, traçando planos estruturados que ofereçam condições básicas de vida às populações afetadas.