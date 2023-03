AWS oferece programa de bolsas de estudo para mudanças climáticas

Reconhecendo o poder que a nuvem tem para ampliar as tecnologias que mitigam muitos dos problemas relacionados com a mudança climática, a AWS está patrocinando um novo programa de bolsas com a Halcyon, uma organização sem fins lucrativos com sede em Washington, DC, que apoia startups orientadas a impacto.

Desde 2017, a AWS trabalha com a Halcyon para apoiar empreendedores sociais talentosos em todo o mundo por meio da Halcyon Incubator. A AWS e a Halcyon compartilham o compromisso de apoiar empreendedores e diversificar os ecossistemas de startups em todo o mundo. Os bolsistas que participam desses programas recebem orientação e treinamento da rede da Halcyon e uma introdução ao mercado dos EUA e a potenciais investidores. A AWS fornece créditos de computação em nuvem, suporte técnico, treinamento e orientação.

Startups qualificadas da América Latina e do Caribe são convidadas a se inscrever neste programa de estilo acelerador, desenvolvido para ajudar as organizações selecionadas a escalar rapidamente suas soluções com recursos da AWS, Halcyon e outros. Segundo a AWS, os bolsistas selecionados receberão US$25.000 dólares em Amazon Cloud Credits, suporte técnico, bolsa de viagem, workshops gratuitos sobre tópicos como treinamento de prontidão para investimentos e preparação de empreendimentos para escala, assistência jurídica pro bono, reuniões virtuais mensais e residências presenciais de duas semanas –com início no final de julho.

Projetado para empreendedores que buscam construir resiliência climática na América Latina e no Caribe, o Halcyon Climate Resilience Intensive Fellowship ajuda a combater os efeitos compostos das mudanças climáticas na pobreza, insegurança alimentar, disparidades de saúde e deslocamento.

Os impactos das mudanças climáticas vão muito além dos desastres naturais. A mudança climática também é um fator significativo em muitas questões relacionadas à saúde, desde o aumento de doenças relacionadas a pestes até a escassez de alimentos, acesso a ar e água limpos e muito mais.

Danielle Morris, líder em Health Equity da AWS Global Social Impact, afirmou: “Esta colaboração com a Halcyon nos ajudará a aplicar o poder da nuvem para ampliar o trabalho de empreendedores inovadores na América Latina e no Caribe para dimensionar soluções que abordam uma ampla gama de desafios relacionados ao clima.”

As startups interessadas podem se inscrever no Halcyon Climate Resilience na América Latina e no Caribe até 28 de abril aqui.