DevOps e digitalização são a prioridade em 2023

A adoção de metodologias ágeis, como DevOps, tem se tornado cada vez mais comum em empresas brasileiras que buscam aumentar a eficiência de seus processos de TI e acelerar o desenvolvimento de soluções inovadoras. Este conjunto de práticas melhora a colaboração entre as equipes de desenvolvimento e operações de TI e pode levar a resultados mais rápidos, eficientes e de maior qualidade, além de que para as empresas e uma forma de manter-se competitivas no mercado em constante evolução.

E um dos principais responsáveis por liderar essa transformação digital é o CIO, Chief Information Officer, ou Diretor de Tecnologia da Informação, em português. Responsável pela gestão da tecnologia da informação, é este executivo quem garante que a empresa esteja alinhada com as tendências tecnológicas e que as operações de TI sejam executadas de forma competente.

DevOps O termo DevOps surgiu a partir da junção das palavras "Development" (Desenvolvimento) e "Operations" (Operações) para representar a integração entre as equipes de desenvolvimento e operações de TI. Ele representa uma cultura, um conjunto de práticas que busca melhorar a colaboração entre as duas equipes e, consequentemente, aumentar a eficiência do desenvolvimento de software. O objetivo do DevOps é eliminar as barreiras entre as equipes de desenvolvimento e operações, incentivar uma colaboração mais próxima e uma comunicação mais fluida entre elas, bem como a automação de processos e o uso de ferramentas para melhorar a eficiência dos processos de desenvolvimento, teste e implantação de software, tornando todo o ciclo de vida do software mais ágil e eficiente. Em outras palavras: permitir a entrega de soluções de software de forma mais rápida e confiável, com maior qualidade e menor custo. A metodologia tem sido adotada cada vez mais pelas empresas no Brasil e no mundo, e embora não seja perfeits, oferece alguns elementos que ajudam a os CIOs a melhorar seu trabalho: Cultura de colaboração – a adoção do DevOps requer uma mudança cultural significativa nas organizações. É importante que o CIO promova uma cultura de colaboração e comunicação aberta entre as equipes de desenvolvimento e operações de TI, incentivando a resolução de problemas em conjunto e a integração de processos. Automação – é uma parte essencial do DevOps, e o CIO deve investir em ferramentas de automação que ajudem a eliminar processos manuais e repetitivos, aprimorar a qualidade do software e acelerar o processo de entrega. Implementação gradual – a implementação do DevOps pode ser feita aos poucos. O CIO pode começar com um piloto em uma equipe ou projeto específico e expandir gradualmente a adoção da metodologia para outras equipes e projetos. Isso permite que a empresa aprenda e refine seus processos à medida que avança. Monitoramento e métricas – o CIO deve implementar práticas de monitoramento e métricas para ajudar a medir o desempenho do processo DevOps. Isso pode incluir a medição de tempo de resposta, taxa de falha e outras métricas de desempenho que ajudem a identificar áreas de melhoria. Segurança – o CIO deve garantir que a segurança seja incorporada ao processo desde o início, adotando práticas efetivas, ao mesmo tempo em que cumpre com todos os regulamentos e normas relevantes. Além disso, a cultura DevOps incentiva a automação de processos e o uso de ferramentas para melhorar a eficiência dos processos de desenvolvimento, teste e implantação de sistemas, tornando todo o ciclo de vida dos sistemas mais ágil e eficiente.