Executivos planejam aumentar investimento em automação em 2023

À medida que as tensões mundiais aumentam e o mercado de ações enfrenta volatilidade, os líderes empresariais indicam que a automação inteligente se tornou uma estratégia fundamental para enfrentar os desafios atuais do mercado e sustentar o desempenho dos negócios. Das 1.000 organizações globais pesquisadas, mais de 90% dizem que a automação aborda o impacto da cadeia de suprimentos e a incerteza econômica, de acordo com a terceira edição do relatório Automation Now & Next da Automation Anywhere e Futurum Research.

As consequências da pandemia global, as preocupações comerciais contínuas e os conflitos políticos interromperam as operações comerciais, o que, por sua vez, exacerbou os problemas existentes da força de trabalho, criou escassez de suprimentos e tornou a previsão de demanda e o envolvimento dos clientes mais complexos. O relatório Automation Now & Next descobriu que, de forma esmagadora, as organizações estão tornando a automação inteligente uma tecnologia fundamental para lidar com esses obstáculos.

“Estamos vendo coisas que nunca pensamos que vivenciaríamos em nossa vida –e isso está forçando as empresas a se adaptarem rapidamente e entenderem como permanecer ágeis para eventos inesperados e dimensionar suas estratégias de autômatos em meio a interrupções contínuas”, comenta Mihir Shukla, CEO e co- fundador da Automation Anywhere. “Nosso terceiro relatório Automation Now & Next revelou que a automação inteligente é a tecnologia predominante que está provando ser o ativo mais crucial para empresas em todos os setores em todo o mundo. Como resultado, as organizações estão aumentando drasticamente os orçamentos para apoiar novas iniciativas de automação.”

Isso é particularmente oportuno devido à escassez global de força de trabalho somada à demanda sem precedentes de produtos e clientes. “Não importa o que você produz, ou onde você produz. É vital realizar o trabalho e entregar produtos aos clientes. E com a velocidade e agilidade oferecidas pela automação em nuvem, podemos atender a essa necessidade”, completa o executivo.

Investimentos em automação estão em alta Olhando para 2023, o relatório mostra que os orçamentos de automação estão aumentando drasticamente, com mais de 77% das organizações indicando que aumentarão seus orçamentos de automação no próximo ano e esperam ter 500 ou mais bots implantados em 12 meses. Um quarto dos entrevistados diz que está aumentando o financiamento de automação em pelo menos 25% para ajudar a acelerar as implantações de automação. Com a automação provando ser essencial para as operações de negócios, o relatório também indica que: 77% dos entrevistados disseram que fizeram da automação uma prioridade para os próximos 12 meses, tendo alcançado um retorno médio do investimento de 6,3 vezes.

94% dos entrevistados afirmam que a automação está ajudando a resolver problemas da cadeia de suprimentos.

61% dos entrevistados concordam fortemente que a automação ajudou a resolver a escassez de pessoal.

70% das empresas afirmam que 30% de seu trabalho em funções de negócios podem ser automatizados.