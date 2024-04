Surfshark expõe desafios à liberdade digital no Brasil e América do Sul

A liberdade digital tem sido um tema recorrente em debates sobre direitos humanos e democracia nos últimos anos. Com a crescente dependência da internet, garantir o acesso irrestrito à informação e a livre expressão online tornou-se crucial. Nesse contexto, a Surfshark, empresa de segurança e privacidade na internet, tem desempenhado um papel fundamental no monitoramento e denúncia de casos de censura virtual em todo o mundo.

Em uma entrevista exclusiva, Diou Faria, Country Manager da Surfshark, compartilhou insights reveladores sobre a situação da liberdade digital no Brasil e na América do Sul. Suas respostas trazem à tona preocupações e desafios que merecem atenção imediata.

Cenário brasileiro em foco

De acordo com o Rastreador de Desligamento da Internet da Surfshark, o Brasil destaca-se como o segundo país da América do Sul com mais restrições à internet desde 2015, atrás apenas da Venezuela. Embora as interrupções no Brasil tenham sido relativamente breves, durando apenas alguns dias, o número de casos é preocupante.

De acordo com um estudo da ONG Freedom House, o Brasil é classificado como um país "parcialmente livre" em relação à liberdade na internet. O relatório cita casos de bloqueios judiciais de plataformas online, bem como preocupações com a desinformação e vigilância digital. Em 2022, o Proyecto Desinformación Online (ODocD) da ONG Artigo 19 identificou 24 decisões judiciais que resultaram em bloqueios ou remoções de conteúdo online no país, muitas delas motivadas por acusações de difamação ou desinformação.

Faria explica que essas restrições estavam relacionadas a investigações criminais, diferenciando-se da situação na Venezuela, onde as interrupções frequentemente coincidem com turbulências políticas e tentativas de silenciar a população em momentos de agitação civil.

No entanto, mesmo que as motivações possam diferir, qualquer limitação ao acesso à internet representa uma ameaça à liberdade de expressão e ao direito à informação. O Brasil, como uma democracia consolidada, deve estar atento a esse problema e trabalhar para garantir que a internet permaneça um espaço aberto e livre de censura.