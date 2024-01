Brasil é o nono país mais afetado no mundo pelas violações no varejo

Recentemente, a empresa de segurança cibernética Surfshark conduziu um estudo baseado no Mapa de Violações de Dados, que analisa as violações de dados no varejo mundial desde 2020. O estudo revelou que pelo menos 2,6 milhões de contas brasileiras sofreram vazamentos em violações no varejo desde 2020, tornando o Brasil o nono país mais afetado no mundo.

“As violações de dados no varejo representam uma ameaça considerável, com milhões de contas brasileiras comprometidas nos últimos anos. Esses números destacam a necessidade de as empresas priorizarem a segurança cibernética e de consumidores exercitarem a precaução ao compartilhar seus dados online”, afirma Diou Faria, Country Manager da Surfshark. “Com maior conscientização e defesas cibernéticas mais robustas, temos uma chance de reduzir substancialmente a prevalência de tais intrusões no futuro.”

O Brasil é o nono país mais afetado por violações no varejo desde 2020. Em primeiro lugar estão os Estados Unidos, com 80 milhões de contas comprometidas no país. Depois vem a Índia, a Rússia e a Indonésia, que experimentaram impactos significativos. Esses países enfrentam violações no varejo que comprometeram mais de 20 milhões de contas de e-mail em cada país.

“Os dados foram coletados pelos parceiros independentes de Surfshark em novembro de 2023. As violações em que o setor afetado foi categorizado como varejo ou e-commerce foram selecionadas para análise. Como o tipo de setor visado não estava disponível para todas as empresas violadas, a magnitude do número de usuários afetados por violações no varejo é provavelmente maior do que relatado neste estudo”, disse um comunicado de imprensa de Surfshark.

Para a análise estatística, as contas de e-mail comprometidas foram agregadas por país, e a densidade da violação foi calculada como a proporção de contas de e-mail para cada 1.000 pessoas, explicaram.