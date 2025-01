Dia da Privacidade de Dados: Como evitar ataques e vazamentos?

Em 28 de janeiro, é celebrado o Dia da Privacidade de Dados, uma data que reforça a importância de proteger informações pessoais e corporativas e lembrar que a cibersegurança é um problema de todos. Nesse contexto, é essencial avaliar a postura de segurança tanto das empresas quanto dos usuários médios de tecnologia. Enquanto as empresas precisam investir em soluções robustas para evitar vazamentos e atender às crescentes demandas por privacidade, o usuário doméstico também tem um papel crucial ao adotar práticas mais seguras no seu dia a dia.

A diretiva NIS2 na Europa pode ser um primeiro passo para que muitos países fora da UE a pensem mais sobre sua própria privacidade de dados – inclusive nos países que fazem negócios com a UE. Com o número de violações, vazamentos e despejos de informações facilmente disponíveis para download nos vários PasteBins das redes e a enorme quantidade de e-mails e de spam que recebemos diariamente, algo tem que mudar. Devemos esperar que os estados e países em todas as partes do mundo continuem a promulgar ou reforçar seus requisitos e imposições de privacidade de dados, pois o problema continua a se espalhar devido às ameaças e ao fato de que os clientes levam a privacidade de dados cada vez mais a sério e exigem isso das empresas.

Já no âmbito pessoal, o usuário médio de tecnologia está cada vez menos preocupado com a privacidade. Isso está claro em todas as plataformas de redes sociais, onde as pessoas estão dispostas a compartilhar publicamente suas informações pessoais para qualquer um ver: data de aniversário, endereços, registros médicos e extratos de cartão de crédito. As pessoas estão cada vez mais ousadas quando se trata de compartilhar dados que não deveriam, o que é preocupante. Embora as empresas devam estar sempre na vanguarda da privacidade e segurança de dados, vemos com que frequência as violações ocorrem, e isso deve causar indignação, mas isso não significa muito se diversas pessoas em suas vidas digitais estão dando informações de graça e criando mais oportunidades para que agentes mal-intencionados usem suas informações para causar mais danos.

É um desafio a se resolver, e a solução mais razoável no momento é compartilhar essa preocupação e educar nossos amigos e familiares sobre a importância de proteger os dados e responsabilizar as empresas para que façam o mesmo. A conscientização e a colaboração são fundamentais, precisamos reforçar o lembrete de que a nossa privacidade vale ouro. Caso contrário, os problemas com os quais lidamos hoje se tornarão ainda piores.

Sobre o autor: Anthony Cusimano é Estrategista Corporativo na Object First.