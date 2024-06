Trend Micro e Nvidia desenvolvem solução para proteger data centers com IA

ATrend Micro anunciou uma nova solução desenvolvida em colaboração com a Nvidia para proteger os data centers empresariais e governamentais que utilizam inteligência artificial (IA). Esta é uma das várias soluções de segurança de IA apresentadas pela primeira vez na COMPUTEX 2024, feira realizada no começo do mês, em Taiwan, na Ásia, reunindo mais de 1 mil expositores de 26 países.

O Trend Vision One Sovereign Private Cloud (SPC) integra-se ao NVIDIA NIM, parte da plataforma de software NVIDIA AI Enterprise –conjunto de micro serviços de inferência de fácil uso projetado para acelerar a implantação de IA generativa na nuvem, data centers e estações de trabalho. As ferramentas vão rodar em chips da Nvidia e serão capazes de detectar intrusos e garantir que os dados sejam vistos apenas por aqueles autorizados a utilizá-los.

Segundo a Trend Micro, sua solução atende à crescente demanda das organizações que querem tirar proveito da IA em seus data centers locais para aumentar a produtividade dos trabalhadores e criar experiências inovadoras. No entanto, esses investimentos na área também representam um risco pela expansão da superfície de ataque. “A plataforma da Trend amplifica a força das soluções de segurança ao melhorar a privacidade dos dados, a análise em tempo real e a rápida mitigação de ameaças”, diz um comunicado de imprensa.

“Essa integração aborda as complexidades dos data centers orientados por IA de última geração e oferece recursos altamente eficientes de detecção e resposta a ameaças”, ressalta Flávio Silva, diretor de Tecnologia da Trend Micro Brasil. “Isso porque evita a inspeção em linha no tráfego, o alto consumo de energia de computação da CPU e a latência, normalmente associada ao processamento de grandes volumes de dados, maximizando a eficiência dos processos de segurança e IA”, acrescenta.

As áreas cobertas pela nova parceria incluem: