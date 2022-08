Soluação permite a os varejistas identificar tendências de roubo em poucos cliques

“As perdas no setor de varejo estão aumentando e as táticas de roubo estão se tornando mais complexas, estratégicas e internas. Por esta razão, para identificar tendências de roubo e combater o encolhimento, os varejistas estão recorrendo à tecnologia para conseguirem trabalhar de forma eficaz e mais inteligente, com processos automatizados, que reduzem o encolhimento e preservam as margens de lucro”, afirma José Rodrigues da Silva Neto, gerente de Vendas das Verticais Bancos e Varejo da Genetec.

É por isto que a Genetec oferece a ferramenta Transaction Finder, que faz a integração de ponto de venda (POS) com recursos de relatórios baseados em exceções, projetados para ajudar os varejistas a acelerar suas investigações nos casos de roubos ou perdas.

Unificado no sistema de segurança Genetec Security Center, o Transaction Finder correlaciona os dados do ponto de venda com o vídeo correspondente e incorpora análises como um recurso adicional, eliminando assim a necessidade de alternar entre plataformas, o que ajuda os investigadores a filtrar grandes volumes de transações para identificar rapidamente atividades suspeitas para investigação adicional.

Segundo Neto, trabalhar com uma variedade de ferramentas e aplicativos para reduzir as perdas no varejo é um aspecto crítico do trabalho de pesquisa que está sendo feito neste setor. “Porém, o grande número de transações que precisam ser revisadas no ponto de venda, juntamente com que é necessário encontrar manualmente nos vídeos de segurança associados a atividades fraudulentas, torna essa tarefa complicada. Com o Transaction Finder, resolvemos esse problema identificando transações suspeitas e localizando vídeos de interesse em uma única ferramenta, o que facilita a detecção de tendências de roubo", explica o executivo da Genetec.

Com o Transaction Finder no Security Center, os investigadores simplesmente adicionam critérios de pesquisa, como data e hora, nome do funcionário, SKUs envolvidos na transação, transações nulas ou se algum movimento foi detectado no log de transações. clientes etc. Com isso, o localizador de transações verificará o banco de dados do ponto de venda em busca de atividades que atendam aos critérios selecionados, juntamente com o vídeo associado e os detalhes da transação. Usando painéis personalizáveis, transações suspeitas podem ser identificadas rapidamente, o vídeo associado imediatamente analisado para mais contexto e as transações sinalizadas para investigação adicional.