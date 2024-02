Segurança por vídeo com IA no varejo requer infra e storage

É de se esperar que os varejistas estejam em clima de comemoração após encerrarem o ano de 2023 com o aumento –de certa forma ainda tímido– porém foi o maior dos últimos quatro anos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor concluiu 2023 com aumento acumulado no volume de vendas de 1,7%, uma melhora em relação à taxa de 1,0% de 2022 e a mais alta desde 2019 (+1,8%).

O varejo tem enfrentado desafios desde a pandemia e segue com questões ainda serem resolvidas como é o caso do roubo, que pode ocorrer em todos os estágios da cadeia de suprimentos, desde a fabricação até o ponto de venda final. Isso inclui furtos por clientes ou funcionários, fraudes de fornecedores e crime organizado no varejo (ORC). Uma pesquisa sobre segurança no varejo realizada em 2023 pela National Retail Federation (NRF), aponta que 67% dos entrevistados notaram ainda mais violência e agressão por parte do crime organizado no varejo em comparação com o ano anterior.

Para combater o encolhimento, aumentar a defesa contra o crime organizado e criar um ambiente mais seguro para clientes e equipes, varejistas de empresas de todos os portes estão ampliando os investimentos em soluções de vigilância por vídeo com inteligência artificial (IA).

Os olhos atentos dos sistemas de vídeomonitoramento com IA podem ser uma ferramenta poderosa para coibir e reduzir os roubos, além de também fornecerem evidências para investigações e análises avançadas, gerando a segurança proativa. Muitos varejistas reconhecem que os sistemas de vídeo com IA também podem ajudá-los a gerir com mais eficiência, com uma visão mais ampla de muitos aspectos de suas operações, inclusive para aprimorar o gerenciamento de estoque e equipes, incluindo atendimento ao cliente.