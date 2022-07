Infraestrutura de nuvem híbrida oferece segurança e inteligência de negócios para bancos

Os bancos são até 300 vezes mais propensos a sofrer ciberataques do que os demais setores. Em 2020, eles foram vítimas de mais de 3.400 ataques bem-sucedidos, especialmente ramsowares. De acordo com a IBM e o Instituto Ponemon, a média de custos das violações de dados dos departamentos financeiros em 2021 foi de U$ 5,72 milhões. No primeiro semestre de 2021, os bancos em todo o mundo presenciaram um aumento assustador de 1.318% nos ataques se comparados com as ocorrências em 2020. Só os ransomwares representaram um custo de U$ 20 bilhões neste período.

É esperado que esse número suba para U$ 265 bilhões até 2031 e é importante lembrar que, embora levem a perda imediata de renda, os ataques também geram perdas futuras.

E, para acompanhar as ameaças e riscos em constante mudanças, os bancos precisam implementar soluções inovadoras que ajudem a proteger dados e planejar as necessidades futuras. Um dos principais desafios é que as ameaças, especialmente cibernéticas, estão em constante evolução e faltam recursos de TI, pois os orçamentos estão cada vez menores. Para resolver esse problema, um grande número de instituições financeiras está buscando migrar, principalmente seus vídeos de segurança, para uma infraestrutura de nuvem híbrida.

“Isto vem ocorrendo porque a infraestrutura de segurança na nuvem híbrida ajuda os grandes bancos na melhor gestão dos sistemas, reduz custos e traz mais inteligência aos negócios, que consistem na administração de bilhões de reais em investimentos, rendas e economias, bem como no gerenciamento de muitas informações privadas”, afirma Jose Rodrigues da Silva Neto, gerente de Vendas das Verticais Bancos e Varejo da Genetec. Segundo ele, é uma medida fundamental diante da evolução dos riscos cibernéticas e do aumento dos custos de TI, gerado pela diversidade de tecnologias que utilizam e por ainda terem processos isolados, que precisam ser integrados para melhorar o monitoramento e controle das operações.

Segundo Genetec, devido a antiga cultura de produzir seus próprios sistemas de tecnologia da informação, muitos bancos brasileiros ainda usam ferramentas de cibersegurança desatualizados, que foram projetados para atender as necessidades específicas de departamentos distintos. Alguns deles possuem até 1.000 aplicativos diferentes em suas redes. “Esse legado dificulta a proteção dos bancos contra ameaças cibernéticas e aumenta os custos de TI. Por isto, migrar para a nuvem híbrida pode contribuir de forma efetiva para melhorar a eficiência e a interoperabilidade da estrutura de rede da companhia, ajudando a utilizar as análises de dados para aperfeiçoar as operações”, explica Neto.

Por isso, neste momento em que os bancos estão tornando-se digitais, é esperado que os departamentos de segurança trabalhem de forma mais inteligente, com orçamentos reduzidos. “Adotar novas tecnologias pode ajudar a melhorar as operações e aumentar a eficiência pode reduzir os custos de TI, mas apenas se as redes não os colocarem em riscos. Com isso em mente, é essencial buscar soluções que possam ser integradas com os sistemas de segurança”, aconselha o executivo da Genetec.

De acordo com Neto, com uma plataforma unificada, as instituições financeiras podem garantir um nível de segurança cibernética consistente em todas as filiais, promover melhorias nas operações gerenciando a segurança física e aumentar a eficiência diminuindo os custos de atualização e manutenção das ferramentas integradas. “Assim, ao implementar na nuvem usando soluções com análises integradas, os bancos podem melhorar a proteção de dados contra erros de hardware e roubo, além de conseguir insights para manter suas filiais funcionando sem problemas”, diz o fornecedor.