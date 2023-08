Cinco benefícios do uso de IA em sistemas de vigilância de vídeo

Um dos principais assuntos deste ano foi a inteligência artificial (IA), elevando sua utilização a um patamar praticamente indispensável em todos os setores, devido as capacidades de machine learning (ML) e análise veloz de grandes volumes de dados que essa tecnologia apresenta.

De acordo com projeção realizada no final do ano passado pela MarketsandMarkets, empresa especializada em pesquisa e consultoria para o mercado B2B, é esperado que o mercado de IA cresça uma taxa anual de 36,2%, alcançando valor de U$ 407 bilhões em 2027. Dentre a vasta gama de oportunidades desta ferramenta no setor de segurança, destacamos sua importância em sistemas de vigilância de vídeo.

A vigilância contínua é um dos principais requisitos para garantir a segurança de uma empresa e seus clientes. Porém, seu custo também pode ser elevado, em função da quantidade de turnos de funcionários necessários para um monitoramento diário, e é neste sentido em que a IA se apresenta para auxiliar a resolver o problema, sendo aplicada como um apoio eficiente a operação humana. Abaixo, os cinco principais benefícios da aplicação da IA em sistemas de vigilância por vídeo:

Maior precisão

Sistemas de vigilância que contam com inteligência artificial conseguem identificar objetos e indivíduos com alto grau de precisão, auxiliando os operadores a localizarem de forma veloz uma determinada pessoa, objeto ou veículo de interesse nas câmeras, além de conseguir analisar comportamentos suspeitos em multidões de forma instantânea, sendo fundamental para evitar crimes.

Vigilância ininterrupta

Com o apoio da IA, empresas podem superar os desafios de terem um monitoramento 24 horas por dia e sete dias na semana, pois um sistema de câmeras com essa tecnologia pode fornecer vigilância e análise em tempo real do status de segurança do local e disparar alertas em caso de situações críticas, sem a necessidade de pessoas. Além disso, o uso de inteligência artificial pode reduzir significativamente o acionamento de falsos alarmes, comumente causados por animais.

Economia

A IA permite com que as empresas de segurança trabalhem com mais eficiência, reduzindo erros humanos, o que impacta diretamente nos gastos de uma corporação. Com o uso desta tecnologia, as empresas podem utilizar a vigilância por vídeo para empregar uma pequena equipe monitorando vários locais, reduzindo o custo operacional.

Integração com outras soluções tecnológicas

Engana-se quem pensa que a IA serve apenas para alertar instantaneamente sobre eventos de risco ou aumentar a produtividade dos operadores das centrais de controle. O potencial desta ferramenta é quase ilimitado e estamos apenas no início da descoberta de suas funções. Os sistemas com IA podem gerar e processar os dados de forma instantânea, melhorando e expandindo os recursos de análise de sistema de vídeo inteligente, como o mapeamento de calor e detecção de face, além de conseguir aprender com padrões dos ambientes em que estão inseridos. Devido a suas propriedades únicas, a ferramenta pode ser aplicada em uma vasta gama de soluções tecnológicas, trazendo mais precisão, inteligência e alto desempenho.

Recursos de pesquisa de vídeo

O maior desafio para um operador de segurança é extrair e visualizar as imagens de vídeo de um monitoramento com precisão e velocidade, e graças a inclusão da IA, este trabalho pode ser realizado em minutos. Este é o principal diferencial desta tecnologia para a segurança de um estabelecimento, tornando as pesquisas de imagens de vídeo tão simples e instantânea quanto usar um mecanismo de pesquisa da internet.

Hoje vivemos em um mundo conectado cada vez mais inovador. Como profissionais do setor de segurança, é fundamental que estejamos sempre atentos às novidades no nosso setor, pois assim conseguiremos ter cada vez mais dados que se traduzirão em estratégias para diminuir a criminalidade e assim garantir a máxima segurança possível à sociedade.

Sobre o autor: Lucas Kubaski é diretor de Produtos e Soluções da Dahua Technology.