Datacenters precisam de vigilância RSA para garantir segurança

Nos datacenters mais inovadores do mundo, os profissionais de segurança estão analisando o monitoramento do perímetro, expandindo os métodos de detecção dentro e fora de suas propriedades para identificar e neutralizar ameaças potenciais antes que elas atinjam zonas altamente sensíveis ou restritas.

De acordo com Genetec, as equipes estão voltando sua atenção para soluções inovadoras, como a Vigilância da Área de Segurança Restrita (RSA) do Genetec Security Center. “Um dos principais benefícios da solução é a unificação de tecnologias em um único painel de visualização, isto porque o monitoramento de vários sistemas autônomos de detecção de intrusão de perímetro não é tão eficaz quanto deveria. Embora esses sistemas baseados em radar e laser sejam úteis, ter de gerenciar eventos em diferentes tipos de sensores pode amplificar alarmes falsos, sobrecarregar os operadores e retardar a resposta a ameaças reais”, diz o fornecedor.

Com a utilização do sistema RSA Surveillance é possível unificar todos os sensores de radar, de cerca, varreduras a laser, LiDAR e análise de vídeo em uma solução de monitoramento intuitiva. Além disso, “com o RSA Surveillance pode-se criar uma ou várias sobreposições de zona, que correlacionam informações de várias tecnologias de perímetro e segurança nas áreas definidas. Isso significa que quando uma ameaça é detectada, os operadores podem, por exemplo, verificar rapidamente os eventos apontados pelo RSA Surveillance juntamente com os vídeos de câmeras de segurança próximas, bem como armar e desarmar áreas restritas no datacenter com base em funções ou agendamentos de controle de acesso”, detalha Rodrigo de Oliveira, gerente de Contas da Genetec Brasil.

Segundo ele, se um técnico ou funcionário de serviço, por exemplo, tiver autorização para trabalhar nos racks de servidores #6 e #7, eles poderão fazer a manutenção sem problemas. Se, por acaso, ele se aproximar ou até mesmo tocar no rack #8, seu sistema pode ser programado para alertar os operadores, que podem monitorar a situação mais de perto.

A opção pelo RSA Surveillance contribui para a melhor gestão de áreas, alvos e ameaças às instalações do datacenter, pois propicia uma abordagem de segurança em camadas. “Ser alertado sobre invasões em seu site é importante, mas é necessário também monitorar e proteger ativamente outros pontos em seu ambiente para manter as ameaças afastadas”, ressalta o executivo da Genetec. Pode-se ainda configurar diferentes maneiras de proteger zonas sensíveis e automatizar a detecção de eventuais ameaças, incluindo a definição de zonas de amortecimento em torno de suas áreas restritas para pré-qualificar riscos potenciais, antes que se tornem realmente problemas.

Portanto, se houver um grupo de pessoas se reunindo próximo ao datacenter ou um drone estiver voando nas proximidades, o sistema RSA Surveillance pode acionar o operador para qualificar a ameaça ou descartá-la. Caso seja identificada uma ameaça real, é possível marcar o alvo em movimento para aumentar os níveis de ameaça e monitorar ativamente a situação por meio de um mapa intuitivo. Os recursos de geolocalização do RSA começarão a rastrear automaticamente a velocidade e a localização do alvo, exibindo feeds de vídeo ao vivo para seus operadores à medida que o intruso se move ao redor ou dentro de seu site.