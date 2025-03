Dia Mundial do Backup: um alerta sobre proatividade

O Dia Mundial do Backup não serve apenas para lembrar as pessoas sobre fazer backup dos seus dados. É, na verdade, um alerta para sermos proativos, sobre a importância de revisar a estratégia de resiliência de dados e garantir a nossa capacidade de proteger os dados contra as ameaças em constante evolução. E por onde começar? Pelo básico, é claro.

A verdadeira resiliência começa com os dados nos quais você pode confiar e com armazenamento imutável. O armazenamento imutável protege os seus dados da criptografia ou exclusão devido a um ataque de ransomware, entre outras coisas. Mas isso não é tudo. Certificar a separação de contas entre a aplicação de backup e o armazenamento de backup te protege de ataques de comprometimento de contas. E, claro, as cópias dos seus dados em diferentes zonas/locais de resiliência oferecem opções caso algum caminho falhe.

Neste cenário, então, os princípios básicos de proteção de dados estão aplicados e seus dados estão seguros. Agora é preciso ser capaz de trazê-los de volta rapidamente quando o impensável acontecer. Exportar grandes quantidades de dados e aplicações críticas empresariais = para fora da nuvem pode levar dias, até semanas, possivelmente trazendo grande prejuízo com isso. Fornecer armazenamento seguro on-premise como uma de suas zonas de resiliência permite recuperar os seus dados na velocidade mais rápida possível, independentemente do status de suas conexões externas. Isso é frequentemente negligenciado à medida que a adoção da nuvem cresce, mas continua sendo um pilar fundamental em um plano de resiliência de sucesso.

Então, neste Dia Mundial do Backup, use a ocasião como o seu lembrete para ser proativo. Certifique-se de que os seus dados estejam realmente protegidos e resilientes pelos padrões atuais. Começando com o básico, é claro.

Sobre o autor: Sterling Wilson é Field CTO da Object First.