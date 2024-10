A imutabilidade é essencial para proteger os dados de backup contra os ataques de ransomware

Uma pesquisa conduzida pela Object First revela que a tecnologia obsoleta de backup (34%), a falta de criptografia de dados de backup (31%) e backups de dados com falhas (28%) são as principais vulnerabilidades a ataques.

Os resultados também destacam a importância de priorizar a imutabilidade como parte dos investimentos em segurança, já que 93% dos profissionais de TI entrevistados afirmam que, uma vez que os ataques de ransomware têm como alvo os backups, agora é essencial implementar um armazenamento de backup com imutabilidade e construído com base nos princípios de Zero Trust.

“A nossa pesquisa mostra que quase metade das empresas sofreu ataques que tinham como alvo seus dados de backup, destacando a criticidade de adotar soluções de armazenamento de backup que sejam à prova de ransomware”, diz Andrew Wittman, diretor de Marketing da Object First. “O Mês de Conscientização sobre Segurança Cibernética é um lembrete da importância de garantir proteção contra as ameaças, e é hora de os líderes das empresas reavaliarem suas estratégias de backup e recuperação de dados e investirem em armazenamento imutável que se alinhe com as melhores práticas de resiliência de dados de Zero Trust (ZTDR).”

Para aprimorar as medidas de defesa, é importante entender primeiro os desafios que envolvem a segurança e a proteção de dados. As principais descobertas da pesquisa revelaram que:

Falta segurança no armazenamento de dados : 84% dos profissionais de TI afirmam que precisam de melhor segurança de backup para atender às regulamentações e obrigações de compliance, e 93% dizem que seus fornecedores de backup precisam se concentrar mais na segurança, identificando os princípios de Zero Trust e o armazenamento imutável de backup como estratégias principais.

: 84% dos profissionais de TI afirmam que precisam de melhor segurança de backup para atender às regulamentações e obrigações de compliance, e 93% dizem que seus fornecedores de backup precisam se concentrar mais na segurança, identificando os princípios de Zero Trust e o armazenamento imutável de backup como estratégias principais. Implementação e gerenciamento precisam se tornar mais simples: de acordo com 41% dos entrevistados, suas equipes não têm as habilidades necessárias para gerenciar soluções complexas de armazenamento de backup, enquanto 69% relatam que as restrições orçamentárias na contratação de especialistas em segurança impactaram negativamente a postura de segurança da empresa. Isso ressalta a necessidade crítica de soluções simples de implementar e que exijam conhecimento mínimo em segurança.

de acordo com 41% dos entrevistados, suas equipes não têm as habilidades necessárias para gerenciar soluções complexas de armazenamento de backup, enquanto 69% relatam que as restrições orçamentárias na contratação de especialistas em segurança impactaram negativamente a postura de segurança da empresa. Isso ressalta a necessidade crítica de soluções simples de implementar e que exijam conhecimento mínimo em segurança. As empresas querem backups mais rápidos e potentes: 40% dos entrevistados afirmam que não têm armazenamento seguro suficiente para proteger todos os dados de backup contra os ataques de ransomware. Além disso, 44% dizem que levaram um ou mais meses para recuperar os dados de backup, e 56% revelam que o tempo de inatividade resultou em interrupções em toda a empresa.

É fato que as medidas de segurança tradicionais não são mais suficientes, e a maioria dos líderes entende a necessidade de aumentar a segurança de suas arquiteturas e ferramentas de armazenamento de backup. A pesquisa da Object First ainda revela que 97% dos profissionais de TI planejam investir mais em tecnologia de armazenamento de backup seguro e imutável, enquanto 93% afirmam que provavelmente alinharão sua infraestrutura de backup com as melhores práticas de Zero Trust.