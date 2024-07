Quais são os cinco principais riscos para a segurança nos Jogos Olímpicos

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 acontecem entre 26 de julho e 11 de agosto e serão o maior evento esportivo já organizado na França. Estima-se que o evento atraia 15 milhões de pessoas para a capital francesa, prometendo não apenas um espetáculo esportivo de alto nível, mas também uma operação de segurança sem precedentes.

Além de Paris, outras cidades como Marselha, Lyon, Saint-Etienne, Nice, Nantes e Lille também sediarão importantes competições do torneio. No entanto, esse grande número de locais representa desafios significativos de segurança em um contexto global marcado pela polarização política, o aumento do ativismo e diversas outras ameaças. Nesse sentido, o presidente da França, Emmanuel Macron, convocou a resolução Trégua Olímpica, evocando a tradição da Grécia Antiga que buscava a paz durante a celebração dos jogos.

Para garantir a segurança durante os Jogos Olímpicos, está previsto o deslocamento de aproximadamente 20 mil agentes de segurança privada por dia, com o apoio das forças de segurança do Estado francês. Esse esforço coordenado visa mitigar eventuais incidentes que poderiam ocorrer.

Pensando nesse contexto, a Unidade de Inteligência e Prospectiva da Prosegur Research, centro de Insight & Trends do Grupo Prosegur, realizou uma análise para identificar as principais possíveis ameaças, tanto físicas quanto digitais, para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Confira:

Ataques terroristas: Recentemente, canais de divulgação utilizados por islamistas radicais apontaram especificamente este evento como um potencial alvo de suas ações. Em resposta, desde 24 de março, a França mantém no país o nível de alerta "urgence attentat" (NAA, Nível de Alerta Antiterrorista), pelo qual as forças de segurança mantêm um deslocamento adaptado a essa ameaça. Protestos sociais: Os Jogos Olímpicos são um espetáculo universal com audiências que podem superar um bilhão de telespectadores, o que o torna um perfeito amplificador para as reivindicações de diversos grupos sociais, desde questões internacionais como o conflito entre Israel e Palestina, a guerra na Ucrânia ou as mudanças climáticas. Riscos físicos para a saúde: Problemas decorrentes de ondas de calor, gestão da multidão de pessoas dentro dos estádios ou nas áreas com aglomerações. O controle adequado dos acessos será crucial para prevenir intrusões. Nesse sentido, as autoridades francesas implementaram um sistema de segurança baseado em quatro zonas perimetrais, nas quais os deslocamentos podem ser limitados ou restritos. Criminalidade física e digital: A grande afluência de participantes, espectadores e turistas às cidades onde o evento será realizado – especialmente Paris – aumenta o nível de riscos criminais, sendo os furtos em via pública e os roubos em estabelecimentos hoteleiros os crimes mais comuns. No âmbito tecnológico, estão as ciberfraudes, onde os criminosos devem se concentrar em delitos digitais como a compra e venda de ingressos, a falsificação de ingressos e as fraudes no aluguel de acomodações, principalmente de apartamentos turísticos. Boicotes: O caráter "phygital" (físico e digital) do evento traz consigo a possibilidade de boicotes por meio de interferência em sistemas de telecomunicações que paralisem ou deteriorem sua transmissão. Ainda no campo tecnológico, prevê-se ciberataques direcionados a roubar ou alterar informações.

A Prosegur Research recomenda a qualquer pessoa que, antes de viajar para assistir a histórica competição esportiva, verifique a veracidade das reservas e antecipe possíveis greves ou manifestações que possam alterar seu deslocamento. Uma vez no local, é aconselhável cuidar dos pertences tanto dentro das acomodações quanto em vias públicas, bem como manter-se hidratado. Por fim, recomenda-se verificar com frequência os gastos do cartão de crédito ou débito para garantir que todos os pagamentos realizados sejam corretos.

Em caso de contratempos, recomenda-se manter a calma, procurar as autoridades locais e confiar nos especialistas e agentes de segurança.