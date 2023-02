Havan aperfeiçoa segurança e inteligência de negócios com soluções da Genetec

A Havan, uma das maiores varejistas brasileiras, com a oferta de mais de 350 mil produtos em suas lojas e mais de 22 mil colaboradores, utiliza Genetec Security Center para aperfeiçoar a segurança física e patrimonial de 164 de suas 173 lojas, do centro de distribuição em Barra Velha (SC), e de cinco postos de gasolina em Santa Catarina. Com a solução da Genetec, a varejista também conseguiu aperfeiçoar a gestão de áreas operacionais e de negócios, bem como aprimorar a atuação de sua auditoria interna.

Tudo começou com a decisão da Havan de acelerar sua expansão há oito anos. Com um plano ambicioso de chegar a 200 lojas até o final de 2023, era necessário aperfeiçoar e melhorar a eficiência e escalabilidade de toda a infraestrutura tecnológica da companhia. Com este intuito, a alta direção solicitou que a equipe de segurança buscasse uma solução unificada e com arquitetura aberta no mercado para aperfeiçoar os processos e viabilizar maior eficiência na segurança, sem que isso gerasse complexidade.

Na época, a empresa contava com três diferentes sistemas, muitos travamentos e dificuldades no tratamento de imagens, e que não permitiam a integração de ferramentas, câmeras ou equipamentos de outros fabricantes ou prestadores de serviços. Outra questão é que as câmeras distribuídas nas lojas não atendiam às expectativas em termos de rapidez e qualidade das imagens.

“Essa realidade vinha resultando em altos custos de manutenção e nos impedia de expandir nossa infraestrutura com a velocidade e qualidade que queríamos, pois para mantê-la teríamos de fazer grandes investimentos em projetos de integração e hardware, já que os que dispúnhamos não estavam suportando as demandas”, explica Diego Dutra, coordenador de Suporte da Havan, responsável por promover inovação constante na companhia.

A solução a ser implementada deveria possibilitar a integração de novos softwares e hardwares, além de contemplar uma migração progressiva das câmeras e demais equipamentos existentes ao longo dos meses seguintes para ferramentas mais disruptivas.

“Escolhemos o Security Center porque vimos na prática como a solução contribuiria para aprimorar a central de segurança com uma gestão única e federada, que nos permite monitorar, atender e controlar todas as unidades a partir da matriz”, diz Dutra.

Com a nova solução, a Havan tem sistemas de monitoramento e controles mais eficientes e inteligentes, que podem ser acessados da central de segurança na matriz, online ou via mobile em qualquer lugar e horário. Nele, é possível obter relatórios analíticos que oferecem informações fundamentais para as áreas de segurança, operacionais e de negócios.

“Como uma empresa de varejo inovadora e competitiva, nós estamos em constante mudança e é fundamental termos a possibilidade de evoluir nossa estrutura tecnológica, evitando a todo custo ficar refém de um único fornecedor. Precisávamos também de um fornecedor que fosse parceiro e atuasse de forma estratégica, buscando entender nosso negócio e sentir nossas dores a fim de se adiantar a futuras demandas e encontramos isso na equipe de suporte da Genetec”, afirma Dutra.

Benefícios tangíveis para o negócio

A solução da Genetec contribuiu principalmente para otimizar o tempo de resposta da equipe de segurança com a observação de múltiplas telas, com dashboards analíticos, que permitem monitorar e avaliar as operações das lojas, do centro de distribuição e dos postos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em eventuais ocorrências, o Security Center gera alarmes mais precisos em tempo real, o que melhora a produtividade e agilidade no acionamento da equipe de campo da Havan e dos órgãos de segurança pública, bem como diminui os impactos nas operações do dia a dia.

“Antes, nós sofríamos com muitos alarmes falsos (mais de 60 por dia), que demoravam cerca de 10 minutos para serem conferidos. Isto porque ao disparar estes alarmes era acionado um processo que envolvia a ida do gerente e dos seguranças à loja com suspeita de intrusão. No final, descobríamos que se tratava só de falha nos sensores, que eram disparados pela proximidade de animais ou por ventanias, por exemplo”, explica Dutra. “Agora, esse número caiu mais de 70%, pois vemos tudo com clareza e nitidez nos vídeos em no máximo dois minutos e não é mais necessário deslocar profissionais para o local ou desperdiçar tempo devido ao delay de acesso ao horário da ocorrência ou baixa qualidade de imagens obtidas. A tendência é que este número caia ainda mais com a migração para Genetec dos sistemas das nove lojas restantes”, diz o executivo da Havan.

Por suas características, a adoção do Security Center contribui para reduzir também as necessidades de viagens para investigação de incidentes e realização de treinamento. Antes, há oito anos, a Havan enviava um profissional para fazer a ronda nas 88 lojas existentes todos os meses e manter bem treinados os cerca de 15 ou 20 fiscais existentes por ponto de venda. Essa pessoa fazia, em média, viagens para seis localidades diferentes toda semana. Hoje, o acompanhamento é remoto e em tempo real e as viagens foram reduzidas a três por ano, pois são feitas só para integrar as equipes de fiscais, que foram reduzidas em mais 50% em cada loja, e conhecer rotinas e especificidades de cada local.

“Nós éramos 90% analógicos há oito anos e agora somos quase totalmente digitais, com uma infraestrutura infinitamente melhor, com mais de 9.000 câmeras IP de alta resolução. Outra vantagem é que nossos custos com manutenção caíram muito e nossa área de auditoria, que faz a investigação posterior às ocorrências dos eventos, reduziu em 60% o tempo gasto nas investigações para solução dos casos com o Security Center”, acrescenta Dutra.

Segundo ele, a Havan procura entender sempre o que é preciso para inovar e capacitar as equipes usando o suporte da tecnologia. Há dois anos, por exemplo, começou a dar maior atenção à cibersegurança e privacidade dos dados em função do aumento considerável dos ataques cibernéticos, assim como da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de dados (LGPD). “Nesse momento, nos surpreendemos de forma positiva com as ferramentas incluídas no Genetec Security Center, que nos ajudam a garantir a segurança das informações e a privacidade dos dados”, detalha o gerente de Suporte da varejista.

A varejista conseguiu ter o retorno do investimento feito no projeto de segurança em apenas três anos, incluindo não só a contratação do Security Center, mas também a compra de novas câmeras e outros equipamentos.

Em um futuro próximo, a Havan pretende implementar o Security Center nas demais nove lojas, ficando assim com 100% das 173 lojas atuais protegidas pelo sistema. Além disso, estão em avaliação a instalação do sistema de controle de acesso, de detecção de incêndios e de reconhecimento facial, bem como a adoção de soluções IoT para aperfeiçoar o uso e controle dos equipamentos, de modo a apoiar o processo de expansão da varejista.