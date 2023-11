Plataforma brasileira leva inteligência artiﬁcial ao Web Summit Lisboa 2023

A Doris, a plataforma fashiontech brasileira (startup de tecnologia com foco em moda), estará presente no Web Summit Lisboa. Na edição de 2023, que acontece entre os dias 13 e 16 de novembro, a companhia terá um estande tecnológico aberto aos visitantes, que poderão experimentar a comodidade e a assertividade proporcionada pelo try on em tempo real por meio do Widget.

Focada na nova experiência do usuário, Doris disponibiliza ao consumidor um serviço inédito: um provador virtual que possibilita experimentar no próprio corpo, produtos de forma realista por meio da inteligência artificial (IA), otimizando escolhas ao fazer combinações de peças ou selecionar tamanhos nas lojas virtuais. Esse é mote “Adeus e-commerce, bem-vindo experience-commerce.", utilizado pela empresa para comunicar a nova forma de fazer compras dentro das varejistas de roupas.

“Nossa presença no Web Summit Lisboa quer muito mais do que posicionar a Doris no mercado de startups e inovação, afinal, já somos parte disso. Queremos mostrar que, acima de tudo, o e-commerce está vivendo uma transformação e que proporcionamos uma nova experiência ao comprar roupas online de forma assertiva e inteligente”, explica o CEO da empresa, Marcos de Moraes. O executivo reforça que a tecnologia desenvolvida e a precisão que Doris entrega no momento da escolha impulsiona e beneficia a taxa de conversão das compras online, o que resulta em segurança no ambiente digital.

Segundo a gente de Doris, a utilização da plataforma é simples e intuitiva. “O primeiro passo é o consumidor tirar duas fotos da silhueta e por meio da IA, acontece a leitura corporal, respeitando e mantendo a diversidade de cada biotipo, como peso e altura e tom de pele, disponibilizando assim, uma ampla variedade de tamanhos para as peças virtuais. A precisão é muito próxima a 100%”, diz o desenvolvedor.

A plataforma, com tecnologia 100% própria, conta com mais de 40 funcionários espalhados pelo mundo que seguem focados em tempo integral em aperfeiçoar e garantir o melhor resultado para o consumidor. Grandes marcas brasileiras, como Reserva e Zapalla já utilizam a Doris, que tem apontado um índice de conversão triplicado das vendas nas lojas parceiras.

Para desenvolver a Doris, a equipe contou com uma parceria estratégica entre engenheiros e especialistas em deep learning, que foi utilizado para o desenvolvimento dos principais fundamentos tecnológicos em IA, contando com o feedback de pesquisadores.

O desenvolvimento desta tecnologia também teve suporte fornecido pelo programa de aceleração de startups, NVIDIA Inception, oferecido pela NVIDIA, empresa líder na vanguarda da computação gráfica moderna, computação de alto desempenho e inteligência artificial. Por meio deste programa, a plataforma Doris recebeu valiosa assistência, incluindo consultoria especializada em deep learning, orientação na seleção das GPUs ideais para ambientes de treinamento e produção, e também créditos para a utilização de GPUs em nuvem.