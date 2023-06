MediaTek e a NVIDIA oferecem soluções de IA para automóveis

A MediaTek anunciou a parceria com a NVIDIA para fornecer soluções de inteligência artificial (IA) para a próxima geração de veículos conectados. Segundo a MediaTek, a colaboração combina soluções potentes dos portfólios automotivos de cada empresa para oferecer os sistemas mais avançados para carros inteligentes.

Com essa colaboração, a MediaTek desenvolverá SoCs automotivos integrando um novo chiplet de GPU da NVIDIA com NVIDIA AI e graphics IP. Os chiplets são conectados por uma tecnologia de interconexão de chiplet ultrarrápida e coerente.

“Esta colaboração especial com a NVIDIA nos permitirá oferecer uma plataforma única para veículos definidos por software do futuro, que usam computação intensiva”, disse Rick Tsai, vice-presidente e CEO da MediaTek.

“A IA e computação acelerada estão impulsionando a transformação de todo o setor automotivo”, disse Jensen Huang, fundador e CEO da NVIDIA. “A combinação do sistema em um chip (SoC) líder do setor da MediaTek e das tecnologias de software de IA e GPU da NVIDIA permitirá novas experiências ao usuário, segurança aprimorada e novos serviços conectados para todos os segmentos de veículos, desde os modelos de luxo aos populares.”

A MediaTek vai trabalhar com a NVIDIA no fornecimento de soluções automotivas que vão além das crescentes necessidades e demandas do setor, representando uma oportunidade de mercado significativa para as empresas. De acordo com o Gartner, o mercado de SoCs de infotainment e painel de instrumentos usados em veículos atingirá US$ 12 bilhões em 2023.

Ao utilizar a experiência da NVIDIA em IA, computação na nuvem, tecnologia gráfica e software, combinada às soluções NVIDIA ADAS, a MediaTek pode intensificar os recursos da sua plataforma abrangente Dimensity Auto, que utiliza a experiência da empresa em computação móvel, conectividade de alta velocidade, entretenimento e amplo ecossistema Android, para oferecer uma experiência mais inteligente no veículo e ao redor dele.

“As soluções de cabine inteligente da MediaTek vão usar as tecnologias de software NVIDIA DRIVE OS, DRIVE IX, CUDA e TensorRT, fornecendo uma variedade completa de funções de IA na cabine e no cockpit, com recursos modernos gráficos, de IA e segurança”, diz um comunicado de imprensa.