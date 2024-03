Oracle e NVIDIA fornecerão inteligência artificial soberana

A Oracle e a NVIDIA anunciaram a expansão de sua colaboração para fornecer soluções soberanas de inteligência artificial para clientes no mundo todo.

A nuvem distribuída, a infraestrutura de inteligência artificial (IA) e os serviços de IA generativa da Oracle, combinados com a computação acelerada e o software de IA generativa da NVIDIA, estão permitindo que governos e empresas criem fábricas de IA. Essas fábricas de IA podem executar serviços em nuvem localmente e dentro das instalações seguras de um país ou organização com uma série de controles operacionais, apoiando as metas soberanas de diversificação e impulsionando o crescimento econômico.

As ofertas combinadas das empresas podem ser implementadas por meio da nuvem pública ou no data center de um cliente em locais específicos, com controles operacionais flexíveis.

"À medida que a IA reformula os negócios, o setor e as políticas globais, os países e as organizações precisam fortalecer sua soberania digital para proteger seus dados mais valiosos", disse Safra Catz, CEO da Oracle. "A nossa colaboração contínua com a NVIDIA e nossa capacidade exclusiva de implantar regiões de nuvem de forma rápida e local garantirão que as sociedades possam aproveitar a IA sem comprometer sua segurança."

Os serviços em nuvem da Oracle aproveitam vários elementos da pilha da NVIDIA, incluindo a infraestrutura de computação acelerada da NVIDIA e a plataforma de software NVIDIA AI Enterprise, incluindo os microsserviços de inferência NVIDIA NIM anunciados recentemente, que são desenvolvidos sobre a base do software de inferência da NVIDIA, como NVIDIA TensorRT, NVIDIA TensorRT-LLM e NVIDIA Triton Inference Server.

Segundo aos fornecedores, a combinação da plataforma de IA de full-stack da NVIDIA com a Enterprise AI da Oracle –implementável na OCI Dedicated Region, Oracle Alloy, Oracle EU Sovereign Cloud e Oracle Government Cloud– oferece aos clientes uma solução de IA de última geração que proporciona maior controle sobre operações, localização e segurança para apoiar a soberania digital.

"Em uma era em que a inovação será impulsionada pela IA generativa, a soberania dos dados é um imperativo cultural e econômico", disse Jensen Huang, fundador e CEO da NVIDIA. "As aplicações e a infraestrutura de nuvem integradas da Oracle, combinadas com a computação acelerada da NVIDIA e os serviços de IA generativa, criam a flexibilidade e a segurança de que as nações e regiões precisam para controlar seu próprio destino."