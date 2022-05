MediaTek lança plataforma para IA e IoT e anuncia novo chip

A MediaTek apresentou a sua nova plataforma para dispositivos de inteligência artificial (IA) e internet das coisas (IoT), com o lançamento do primeiro chip da família Genio projetado para produtos AIoT premium, o Genio 1200. “Com isso, a MediaTek oferece uma plataforma completa para AIoT, com chipsets poderosos e ultraeficientes, kits de desenvolvimento de software de plataforma aberta (SDKs) e um portal de desenvolvedores com recursos e ferramentas abrangentes”, diz um comunicado de imprensa.

Segundo MediaTek, com essa plataforma all-in-one, as marcas podem desenvolver com mais facilidade aplicações inteligentes e inovadoras para consumidores e empresas, nos níveis premium, intermediário e básico, e levar esses dispositivos ao mercado mais rapidamente.

A MediaTek também facilita o acesso dos clientes a hardwares e softwares de sistemas de seus parceiros, para aproveitar suas redes e seus canais de venda. “Ao oferecer uma plataforma integrada e fácil de usar, o MediaTek Genio reduz os custos de desenvolvimento e acelera o tempo de lançamento no mercado, ao mesmo tempo em que oferece suporte de longo prazo para atualizações do sistema operacional e patches de segurança que prolongam o ciclo de vida do produto”, diz eles do MediaTek.

Recursos para designers, desenvolvedores e parceiros Os SDKs AIoT de plataforma aberta do Genio permitem que os designers personalizem vários produtos com o mesmo pacote de software, que suporta os sistemas operacionais Android, Linux, Yocto e Ubuntu. “Ao simplificar a escrita e a codificação de cada camada de aplicação de software, os clientes podem desenvolver seus produtos com suporte mínimo, independentemente do tipo de aplicativo”, diz MediaTek. O Genio da MediaTek oferece aos clientes acesso a uma variedade de ferramentas de desenvolvimento, além de acesso ao hardware e software de sistemas dos parceiros. Além disso, as marcas podem usar o portal para aproveitar as redes e canais de vendas dos parceiros.