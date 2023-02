MediaTek anuncia novos produtos para Wi-Fi 7, soluções IIoT e casa inteligente

O Wi-Fi 7, versão mais atual e poderosa do padrão Wi-Fi, utiliza largura de banda de canal de 320 MHz (dobro do Wi-Fi 6) e modulação 4096-QAM para melhorar consideravelmente a experiência do usuário em geral. A MediaTek foi uma das primeiras empresas a adotar a tecnologia Wi-Fi 7. No ano passado, eles fizeram a primeira demonstração da tecnologia Wi-Fi 7 em todo o mundo, e continuam a progredir na construção de um ecossistema de produtos mais completo, equipados com a próxima geração de conectividade sem fio.

A empresa apresentou recentemente novos produtos com tecnologia Wi-Fi 7, com o objetivo de garantir experiências confiáveis e sempre conectadas em uma grande variedade de dispositivos de diferentes categorias, incluindo gateways residenciais, roteadores mesh, TVs, dispositivos de streaming, smartphones, tablets, notebooks e muito mais. “Nesta linha de dispositivos, muitos estão equipados com o chipset Filogic 880, que recebeu o CES 2023 Innovation Award. Isso reforça o nosso compromisso de fornecer a melhor conectividade sem fio”, disse Alan Hsu, vice-presidente corporativo e gerente geral da unidade de negócios de conectividade inteligente da MediaTek.

Segundo un comunicado de imprensa, a solução da MediaTek para Wi-Fi 7 usa processo de produção de 6 nm, reduz em 50% o consumo de energia, reduz em 25 vezes o uso da CPU e em 100 vezes a latência do switch MLO, quando comparada às soluções concorrentes. O sistema 4T5R e a malha penta-band também estão incluídos para atender a uma área de cobertura maior e um número superior de dispositivos conectados.

“Os novos dispositivos estão equipados com os mais recentes chips Filogic da MediaTek, que fornecem uma tecnologia de ponto de acesso ao sistema Wi-Fi 7 para operadoras de banda larga, canais de roteadores de varejo e mercados corporativos. O chipset Filogic 380 permite conectividade Wi-Fi 7 em todos os dispositivos de clientes, já que pode ser utilizado em smartphones, tablets, notebooks, TVs e dispositivos de streaming”, diz eles do MediaTek.

Expansão da plataforma IoT para soluções industriais de IoT e casa inteligente

Durante a CES 2023, a MediaTek anunciou o mais recente chipset da plataforma Genio para dispositivos da internet das coisas (IoT), o octa-core Genio 700, projetado para dispositivos de casa e varejo inteligentes e produtos IoT industriais (IIoT).

“Com foco na eficiência de energia, o MediaTek Genio 700 é um chipset de 6 nm (nanômetros) com dois núcleos ARM A78 rodando na velocidade de 2,2 GHz e seis núcleos ARM A55 a 2,0 GHz, com Acelerador de IA que trabalha a 4,0 TOP (Tera Operations per Second, na sigla em inglês). Ele vem com suporte para telas com resolução de FHD 60 fps (frames per second) e 4K 60 fps, bem como um ISP (Image Signal Processor) para processamento de imagens”, diz um comunicado.

Segundo a MediaTek, o Genio 700 SDK permite que os designers personalizem produtos usando Yocto Linux, Ubuntu e Android. Com esse suporte, os clientes podem desenvolver facilmente seus próprios produtos com um mínimo de esforço, independentemente do tipo de aplicativo.

O chipset Genio suporta interfaces de alta velocidade, incluindo interface PCIe 2.0, USB 3.2 Gen1 e MIPI-CSI para câmera; suporta a exibição simultânea; permite a design de nível industrial e alta temperatura com 10 anos de longevidade; e é certificado ARM SystemReady para fornecer uma maneira padrão fácil de integrar a plataforma. Também tem a certificação ARM PSA (Platform Security Architecture) para maior segurança.

O chipset Genio 700 estará disponível comercialmente a partir do segundo trimestre de 2023.