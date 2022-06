Novas plataformas para access points, smartphones, notebooks e dispositivos de streaming com Wi-Fi 7

A MediaTek anunciou os chips Filogic 880 e Filogic 380 Wi-Fi 7 para aplicações de alta largura de banda nos mercados de operadoras, varejo, empresas e eletrônicos. Esses dois chipsets estarão entre as primeiras soluções Wi-Fi 7 a chegar ao mercado, permitindo que os fabricantes de dispositivos forneçam produtos de ponta com a mais recente tecnologia de conectividade.

O Filogic 880 é uma plataforma completa que combina um ponto de acesso Wi-Fi 7 com uma nova solução avançada de processador host, para fornecer a melhor solução de roteador e gateway do setor para os mercados de operadoras, varejo e empresas. Ele oferece arquitetura escalável que pode operar em penta-band 4x4 com velocidade máxima de 36 Gbps.

O Filogic 380 foi desenvolvido para levar conectividade Wi-Fi 7 a todos os dispositivos clientes, incluindo smartphones, tablets, TVs, notebooks, decodificadores de TV e dispositivos de streaming OTT.

De acordo com MediaTek, a capacidade dual 2x2 simultânea do chip será otimizada “out-of-the-box” para esses dispositivos, pois também fornece as soluções de plataforma correspondentes. Isso ajuda a agilizar o processo de design, maximizar o desempenho e acelerar o tempo de chegada dos equipamentos ao mercado.

“O Filogic 880 da MediaTek combina um ponto de acesso Wi-Fi 7 com um poderoso processador de aplicativos e unidade de processamento de rede (NPU) para garantir desempenho máximo de Wi-Fi, Ethernet e processamento de pacotes. O chip oferece uma ampla variedade de interfaces e periféricos, facilitando a personalização de projetos para os vários produtos finais e aplicações”, diz um comunicado de imprensa.

O documento também diz que o Filogic 380 é uma solução independente que combina Wi-Fi 7 de 6nm e Bluetooth 5.3 de chip único, projetada para oferecer a melhor conectividade da categoria. O chip é otimizado para smartphones, TVs, notebooks, decodificadores de TV, dispositivos de streaming OTT e muitos outros aparelhos eletrônicos que operam com SoCs da MediaTek.

“A MediaTek está envolvida no desenvolvimento do padrão Wi-Fi 7 desde a sua criação. A empresa é uma das primeiras a adotar a tecnologia. A chegada do Wi-Fi 7 marcará a primeira vez que o Wi-Fi poderá ser um verdadeiro substituto de rede fixa/Ethernet para aplicações de largura de banda super alta. Ela será a espinha dorsal das redes domésticas, de escritórios e indústrias e fornecerá ampla conectividade perfeita, desde aplicações de realidade aumentada/realidade virtual para vários jogadores até jogos na nuvem, chamadas 4K, streaming 8K e muito mais”, diz o comunicado.