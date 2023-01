MediaTek e Federated Wireless testaram os chipsets Wi-Fi 7 e 6E na frequência 6 GHz

A MediaTek anunciou que concluiu com sucesso o teste de interoperabilidade do sistema AFC (Automated Frequency Coordination) com os chips Filogic Wi-Fi 7 e Wi-Fi 6E da MediaTek, em colaboração com a Federated Wireless, fornecedor de serviços sem fio privados e espectro compartilhado. Os testes de interoperabilidade do sistema AFC e dispositivo para AFC consistem em um conjunto abrangente de testes positivos e negativos baseados na especificação da certificação Wi-Fi Alliance (WFA) para o sistema AFC.

Os testes positivos incluíram a verificação do cálculo AFC adequado e a resposta da disponibilidade do espectro em vários locais. Os testes negativos incluíram a verificação do tratamento adequado de erros do sistema AFC. Além disso, todos os testes usaram medidas de segurança que foram além das especificadas pela documentação de requisitos da interface do dispositivo padrão da WFA (WFA SDI), garantindo o mais alto grau de privacidade e segurança de dados em todas as comunicações do sistema AFC.

A Federated Wireless tem a aprovação da Federal Communications Commission (FCC) dos Estados Unidos para operar sistemas AFC, que gerenciam o acesso ao espectro usando dispositivos não licenciados internos e externos na frequência padrão de 6 GHz.

O sistema AFC permite operação em frequência padrão para dispositivos não licenciados internos e externos, como CPEs 5G, gateways de fibra e gateways ethernet, para transmitir acima de 850 MHz de espectro na banda de frequência de 6 GHz. Com isso, os produtos Wi-Fi têm melhor alcance, velocidades de conectividade mais rápidas e capacidade aprimorada, o que é particularmente útil com a disseminação da tecnologia Wi-Fi 7.

“Nossa liderança em tecnologia Wi-Fi não estaria completa sem garantir aos nossos clientes o acesso fácil às soluções AFC”, disse Alan Hsu, vice-presidente corporativo de conectividade da MediaTek. “Estamos muito felizes com a nossa parceria com a Federated Wireless e a conclusão de uma extensa série de testes de integração. Nossos chips Filogic Wi-Fi 7 e 6E, incluindo o Filogic 880, em breve vão oferecer suporte à operação de frequência padrão no espectro de 6 GHz para empresas que produzem dispositivos que usam Wi-Fi.”

Segundo o MediaTek, a conclusão desses testes de interoperabilidade acelera o processo para que os clientes comecem a usar o sistema AFC da Federated Wireless nos chips Filogic Wi-Fi 7 e 6E da MediaTek. “Este marco permite que os clientes comecem a lançar operações de dispositivos internos e externos de frequência padrão por meio de um sistema AFC após a aprovação total da FCC”, diz o fornecedor.