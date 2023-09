Samsung e Qualcomm proclamam o avanço do 5G

A Qualcomm e a Samsung Networks anunciaram os resultados de uma colaboração envolvendo testes de tecnologia 5G que resultaram em velocidades de pico de 200 Mbps no uplink com 35 MHz de espectro 5G e velocidades de pico de 1,3 Gbps no downlink com 75 MHz de espectro 5G, abrindo caminho para o futuro do desempenho e da flexibilidade do 5G.

Colocando a necessidade de colaboração em contexto, a demanda por maior capacidade de uplink cresceu à medida que mais consumidores usam aplicativos que exigem maior capacidade de uplink, como uploads de vídeo, videoconferência, compartilhamento de mídia social e aplicativos em nuvem.

Essa conquista aumenta a flexibilidade das operadoras com ativos de espectro FDD fragmentados, levando velocidades de uplink mais rápidas a mais consumidores em diversos mercados e redes. Até agora, a CA de uplink era obtida pela combinação de configurações FDD+TDD ou TDD+TDD.

Os testes, realizados no laboratório da Samsung, foram concluídos usando os rádios 5G de banda dupla e tripla da Samsung, compatíveis com a avançada tecnologia de agregação de operadora, e um dispositivo de teste em forma de telefone celular equipado com o sistema de modem RF Snapdragon X75 5G da Qualcomm.

A Samsung Networks reivindicou a liderança na condução de avanços de desempenho 5G, demonstrando mais recentemente o que disse ser uma transmissão de antena 3Tx pioneira no setor em uma colaboração com a MediaTek, usando 5G Standalone Uplink 2CC Carrier Aggregation (CA) com UL MIMO C-band e antenas 3Tx.

"Nossa solução de modem para antena de sexta geração foi projetada para lançamentos 5G prontos para o futuro em todo o mundo e traz inúmeros recursos de conectividade inéditos para dar suporte a uma ampla gama de casos de uso de consumidores e empresas", disse Sunil Patil, vice-presidente de gerenciamento de produtos da Qualcomm Technologies. "Estamos satisfeitos em fortalecer ainda mais nossa colaboração com a Samsung para continuar a definir o ritmo da inovação e permitir novas experiências de usuário", disse ele.

"Essa conquista representa os esforços contínuos da Samsung e da Qualcomm Technologies para ampliar os limites do que é possível com a tecnologia móvel", disse Ji-Yun Seol, vice-presidente e chefe de Estratégia de Produto, Negócios de Rede, Samsung Electronics. "A Samsung liderou o caminho na implantação de todo o poder da tecnologia 5G para atender às crescentes demandas dos clientes. Continuaremos a aprimorar os recursos de rede para o mais alto nível", afirmou ele.

Os testes também são considerados uma conquista que marca o mais recente marco no cumprimento da promessa do Snapdragon X75 de levar 5G mais rápido para mais usuários em todo o mundo. O Snapdragon X75 está sendo testado atualmente entre os clientes, com previsão de lançamento de dispositivos comerciais no segundo semestre de 2023.

Os resultados do teste também chegam poucos dias depois que a Qualcomm anunciou uma série de acordos de serviços de conectividade baseados em sua plataforma Snapdragon com as principais empresas automotivas BMW, Jaguar Land Rover, Mercedes e Mahindra.

No centro da oferta automotiva está o Snapdragon Auto 5G Modem-RF da Qualcomm, implantado para permitir que os fabricantes criem experiências modernas em veículos alimentadas pelo que é descrito como conectividade "eficiente e contínua".