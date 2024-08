Como planejar um projeto de atualização do Windows 11

Com a aproximação do fim da vida útil do Windows 10, as organizações devem estar bem adiantadas em seu processo de planejamento para uma atualização para o Windows 11.

Embora esse cronograma possa servir como um alerta para organizações que não têm um plano em vigor, nunca é tarde para uma organização reavaliar sua estratégia de atualização do Windows 11. Os departamentos de TI precisarão de processos dedicados para testar a linha de aplicativos de negócios, um plano de implantação e tempo de inatividade e licenças suficientes.

No entanto, antes que os administradores de TI tomem qualquer uma dessas etapas, eles precisarão avaliar o hardware existente para ver se ele é adequado para executar o sistema operacional Windows 11.

A Microsoft oferece suporte adicional além da data de fim de vida útil, mas os custos adicionais fornecem um forte incentivo financeiro para que as organizações atualizem rapidamente. Portanto, as organizações podem optar por adiar a mudança de 10 para 11 para sistemas de missão crítica onde podem ocorrer atrasos, até 14 de outubro de 2028. Depois disso, o programa de atualização estendido da Microsoft termina.

As organizações preocupadas com esses custos de hardware podem se consolar com as atualizações gratuitas de longa data da Microsoft das versões anteriores para as atuais do Windows –neste caso, do Windows 10 para o Windows 11 . Isso também se aplica ao licenciamento por volume e outros contratos de licenciamento e suporte para operação de sistemas desktop.

A melhor abordagem para obter novo hardware é incorporar uma atualização do Windows 11 em quaisquer atualizações de hardware planejadas ou futuras. Dito isto, essas atualizações normalmente ocorrem em um ciclo definido. Os compradores devem fazer novas compras de hardware antes de atualizar –com o Windows 10 pré-instalado– e garantir que atendam aos requisitos do Windows 11 .

5 etapas para planejar uma atualização do Windows 11

Embora possa parecer excessivamente simplista reduzir um grande projeto a algumas etapas, a preparação e o planejamento para uma atualização do Windows 11 podem ser divididos perfeitamente em cinco etapas.

1. Experimente uma atualização para o Windows 11

Um laboratório de teste é um aspecto crítico no trabalho em direção às atualizações do Windows 11. Os administradores responsáveis pelos testes do sistema operacional devem pegar os PCs atualmente em uso e testá-los com o Windows 11, juntamente com todos os aplicativos, ferramentas e software de que os usuários precisam para fazer suas tarefas. empregos. A boa notícia é que a Microsoft mantém compatibilidade com versões anteriores, portanto, os aplicativos que funcionam com o Windows 10 geralmente também devem funcionar no Windows 11.

No entanto, o teste é sempre uma etapa necessária para evitar interrupções prolongadas dos aplicativos de linha de negócios. Isto é especialmente importante para aplicativos clientes internos ou legados.

2. Estabeleça um processo de implantação de atualização do Windows 11

As implantações do Windows 11 serão melhores se os administradores de TI as abordarem com um plano que descreva várias fases para o processo de atualização. Ironicamente, os usuários mais informados e sofisticados podem encontrar as maiores interrupções ao passar das 10 às 11 horas.

No entanto, isso não se deve a problemas de compatibilidade. Em vez disso, é provável que isso aconteça para que esses usuários –desenvolvedores, analistas, profissionais de TI e usuários avançados em particular– possam se concentrar em aprender tudo sobre os recursos do novo sistema. Este é um caso em que os projetos-piloto com esses grupos ajudarão a identificar desejos e necessidades de formação, especialmente à medida que o Copilot e outras melhorias baseadas em IA se tornam parte das rotinas do dia de trabalho.

Os trabalhadores de tarefas e alguns trabalhadores do conhecimento que se concentram em tarefas como entrada de dados, suporte técnico, vendas, recursos humanos e contabilidade terão menos probabilidade de notar muitas mudanças à medida que fazem a transição através do processo. No entanto, é uma boa ideia testar a implementação do Windows 11 para usuários avançados e participantes importantes desses grupos. Eles podem ajudar a eliminar áreas onde a informação e o treinamento podem ser úteis para tornar os usuários mais produtivos.

3. Estenda o gerenciamento de dispositivos para dispositivos Windows 11

Um processo de teste do Windows 11 –e eventual implantação em grande escala– exige que a TI ou um provedor de serviços gerenciados garanta que os dispositivos Windows 11 recém-adicionados sejam visíveis e gerenciáveis em qualquer plataforma de gerenciamento em uso. Esta etapa é indiscutivelmente tão importante para uma implementação bem-sucedida quanto a compatibilidade e o desempenho aceitável.

Felizmente, o Windows 11 funciona bem com a Microsoft e a maioria das ferramentas de terceiros para integração, admissão e gerenciamento do ciclo de vida. É especialmente adequado para uso com Intune, Autopilot, Microsoft Configuration Manager, SmartDeploy, ManageEngine, Bamboo e muitos outros. A configuração de um ambiente de teste gerenciado separado ajudará os administradores a realizar os testes iniciais. Essa abordagem também pode ajudar em projetos piloto, após os quais os administradores devem passar para a produção para implantações em maior escala para concluir o processo de implantação.

4. Licença para atualização do Windows 11

A Microsoft normalmente oferece licenças do Windows 11 junto com licenças do Windows 10 para novos PCs, por isso é fácil especificar o Windows 11 como o sistema de desktop preferido. À medida que as organizações fazem a transição do Windows 10 para o Windows 11, seus administradores também devem testar e pilotar atualizações para hardware compatível que já executa o Windows 10. Isso garante que, quando a atualização atingir força total, os problemas ou interrupções serão mínimos ou inexistentes. Por outro lado, os Smart Scripts também podem suportar uma imagem limpa do Windows 11 instalada no hardware existente, com acesso a backups do Windows 10 baseados em imagem ou em arquivo usados para recuperar aplicativos e configurações.

Testar e comparar ambas as abordagens revelará o que funciona melhor para cada organização — seja para funções específicas ou para marcas e modelos de PC específicos. Se os acordos de licenciamento cobrirem todos os PCs existentes –como já deveriam, para evitar problemas de conformidade e governança– então a TI só precisará garantir que possui ou pode adquirir rapidamente licenças suficientes para os usuários finais. Dessa forma, uma organização não precisa pagar por licenças que não estão em uso, evitando possíveis violações de licenças.

5. Forneça a UX correta do Windows 11 após uma atualização

Durante todo o processo de teste, piloto e lançamento de produção, a TI deve prestar muita atenção ao desempenho do Windows 11 –especialmente em comparação com o Windows 10. Os testes de referência em um estudo da TechSpot de 2021 descobriram que o Windows 10 às vezes superava o Windows 11 por uma margem de 5% para alguns aplicativos e configurações.

No geral, ambos os sistemas operacionais têm mais em comum do que podem distinguir, então a maioria dos usuários não deve notar nenhuma diferença perceptível entre o Windows 10 e o Windows 11. Dito isso, cabe à TI monitorar e comparar o desempenho conforme você avança. através das diferentes fases. de uma implantação do Windows 11, especialmente enquanto os testes e esforços piloto estão em andamento. A TI deve investigar quaisquer discrepâncias que favoreçam o Windows 10 e, sempre que possível, mitigá-las para evitar impressões e percepções negativas.

Isto também sugere outra estratégia para melhorar a percepção e apreciação do Windows 11 conforme ele aparece em um número cada vez maior de desktops de usuários: o treinamento. Isto deve começar com comunicações e formação prévias, pessoalmente ou online, para mostrar como o sistema funciona. A TI deve explicar o que é diferente e fornecer acesso a informações mais detalhadas por meio do Microsoft Learning ou de provedores de treinamento terceirizados, como LinkedIn, Pluralsight, Coursera e Udemy.

Se os aplicativos personalizados mudarem como resultado da atualização, a organização deverá fornecer treinamento para que os usuários não sejam pegos de surpresa ou desinformados. Isso pode estender o cronograma de implementação, mas valerá a pena em termos do efeito geral na produtividade e no moral dos usuários.

Sobre o autor: Ed Tittel é um veterano de TI com mais de 30 anos de experiência que trabalhou como desenvolvedor, consultor de rede, instrutor técnico e escritor.