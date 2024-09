Comparando Microsoft Installer MSI vs. MSIX

Em 2018, a Microsoft prometeu maior funcionalidade e eficiência com a introdução do MSIX –uma versão nova e aprimorada do MSI– para ajudar na implantação de aplicativos empresariais.

O formato MSI tem sido comum em implantações empresariais do Windows há décadas, e a Microsoft espera que as organizações empresariais mudem para o MSIX. Com vários anos de coexistência dessas duas tecnologias, vale a pena comparar o MSI e o MSIX para entender os benefícios de cada formato e até onde o MSIX chegou.

MSI, ou Microsoft Installer, é um serviço de instalação e configuração específico do Windows que tem sido um dos pilares da implantação de software por mais de duas décadas. Introduzido no final da década de 1990, o MSI empacota aplicativos em um formato que o Windows Installer pode executar, simplificando o processo de instalação e garantindo consistência. Windows Installer é outro nome comumente usado para MSI.

Benefícios de usar MSI

Com a introdução do MSI, a Microsoft simplificou o processo de implantação e gerenciamento de aplicativos centralizados. O formato MSI oferece muitas vantagens, incluindo as seguintes:

Padronização. A MSI oferece um método padronizado para instalação de aplicativos, facilitando aos administradores de TI o gerenciamento de software em uma ampla variedade de dispositivos.

A MSI oferece um método padronizado para instalação de aplicativos, facilitando aos administradores de TI o gerenciamento de software em uma ampla variedade de dispositivos. Personalização. Os administradores de TI podem personalizar arquivos MSI usando transformações (arquivos .mst), permitindo instalações personalizadas que atendem a requisitos de negócios específicos.

Os administradores de TI podem personalizar arquivos MSI usando transformações (arquivos .mst), permitindo instalações personalizadas que atendem a requisitos de negócios específicos. Reversão e reparo. Um dos recursos de destaque do MSI é a capacidade de reverter instalações se algo der errado. Além disso, o MSI oferece suporte à autocorreção, que pode reparar instalações danificadas automaticamente.

Um dos recursos de destaque do MSI é a capacidade de reverter instalações se algo der errado. Além disso, o MSI oferece suporte à autocorreção, que pode reparar instalações danificadas automaticamente. Instalação administrativa. A MSI oferece suporte a instalações administrativas, permitindo instalações baseadas em rede que economizam tempo e largura de banda.

A MSI oferece suporte a instalações administrativas, permitindo instalações baseadas em rede que economizam tempo e largura de banda. Integração com política de grupo. O MSI integra-se perfeitamente com a Política de Grupo em ambientes Active Directory, permitindo que a TI gerencie centralmente as implantações de aplicativos.

Os departamentos de TI usaram o MSI para implantar aplicativos de desktop padrão em ambientes Windows. Seus recursos o tornaram um formato ideal para implantações em larga escala, onde a consistência, a escalabilidade e a capacidade de gerenciamento da versão são fundamentais.

No entanto, os aplicativos baseados em MSI podem deixar “podridão” residual no sistema operacional. Quando os administradores desinstalam um pacote MSI, os arquivos do aplicativo em AppData e as entradas do log de uso do aplicativo normalmente permanecem na máquina, obstruindo o sistema. Esse fenômeno, comumente conhecido como podridão do Windows (Windows rot), pode deixar um PC lento a cada nova instalação.

A Microsoft tentou corrigir esse problema com o formato MSIX, garantindo que quando um aplicativo ou pacote fosse desinstalado, todas as referências ao aplicativo fossem completamente removidas do sistema.