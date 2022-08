Dez ações para proteger o Active Directory

Uma vez que consegue se infiltrar na rede, um invasor identifica recursos valiosos e os acessa realizando atividades aparentemente normais e cotidianas que dificilmente são detectadas. Identificar e impedir enumerações de objetos privilegiados, administração delegada, contas de serviço e controladores de domínio pode alertá-lo sobre sua presença no início do ataque. Usando contas e credenciais de domínio enganosas, os invasores podem ser parados e redirecionados para iscas.

Os invasores sabem que os usuários armazenam suas credenciais em suas estações de trabalho e procuram obtê-las para obter acesso à rede. As empresas podem evitar isso identificando exposições de contas privilegiadas, corrigindo configurações incorretas e removendo credenciais salvas, pastas compartilhadas e outras vulnerabilidades.

Os ataques Pass-the-Ticket (PTT) são uma técnica que os cibercriminosos usam para se mover lateralmente pela rede e aumentar seus privilégios. “Golden Ticket” e “Silver Ticket” são os tipos mais severos de ataques do tipo PTT usados ​​para comprometer domínios. Para interrompê-los, é necessário detectar contas de serviço de tíquete de concessão de tíquete Kerberos (TGT) e computação vulnerável, bem como identificar e alertar sobre configurações incorretas que podem desencadear esses ataques.

Um ataque “Kerberoasting” permite acesso privilegiado, enquanto os ataques DCSync e DCShadow permitem a persistência dentro do domínio da empresa. Para evitá-los, é necessário realizar uma avaliação contínua do AD para realizar uma análise em tempo real e alertar sobre erros de configuração. Também é uma boa ideia ter uma solução que possa impedir que invasores descubram contas para atacar e reduzir sua capacidade de realizar essas incursões.

Evite extrair credenciais de partes de domínios.

Os invasores visam senhas de texto simples ou reversíveis que são armazenadas em scripts ou arquivos de política localizados em compartilhamentos de domínio, como Sysvol ou Netlogon. Recomenda-se o uso de soluções que ajudam a detectar essas senhas e corrigir as exposições antes que os invasores as comprometam, bem como a implementação de GPOs Sysvol falsos no AD, o que ajuda a direcionar os invasores para longe dos recursos de produção.