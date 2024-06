Decodificando a confiança zero na segurança de endpoint: um guia prático para CISOs

O ritmo acelerado da transformação digital aumentou a eficiência operacional e melhorou a experiência do cliente –mas também criou um pesadelo para os CISOs.

Desde dispositivos móveis espalhados por todo o mundo, laptops que acessam dados confidenciais do Wi-Fi de cafeterias, até uma infinidade de dispositivos de internet das coisas (IoT), o aumento exponencial de endpoints expandiu enormemente a superfície de ataque.

De acordo com um estudo recente, 68% das organizações foram vítimas de ataques bem-sucedidos a endpoints. O mesmo estudo também relatou que os ataques a endpoints foram o tipo de ataque cibernético mais prevalente entre as organizações pesquisadas.

Neste cenário digital, a abordagem tradicional de castelo e fosso já não é suficiente. Isto levou ao surgimento da confiança zero, um modelo de segurança que trata cada dispositivo, utilizador e aplicação como uma ameaça potencial até prova em contrário.

A seguir, desvendaremos as camadas da confiança zero e mostraremos como você pode implementá-la para fortalecer os endpoints da sua organização contra a barragem implacável de ataques sofisticados.

No entanto, a confiança zero não é apenas um modelo de segurança; é uma filosofia que desafia a suposição de longa data de que as entidades dentro de uma rede podem ser inerentemente confiáveis. Na arquitetura de confiança zero, a confiança nunca é assumida, independentemente da localização ou do dispositivo do usuário.

Neste sentido, a confiança zero representa uma mudança de paradigma em relação ao modelo de perímetro confiável, ao reconhecer que as ameaças podem ter origem tanto em fontes externas como internas, enfatizando a importância de proteger cada ponto de acesso, utilizador e dispositivo.

A ascensão do trabalho remoto, dos dispositivos móveis e dos serviços em nuvem corroeu os limites antes bem definidos das redes corporativas. Os invasores capitalizam essas mudanças, buscando vulnerabilidades além do perímetro tradicional.

Acesso com privilégios mínimos: conceda o nível mínimo de acesso necessário para que usuários e dispositivos executem suas tarefas. Isto normalmente é implementado através do controle de acesso baseado em funções (RBAC) , que garante que os usuários recebam direitos de acesso com base em suas funções e responsabilidades dentro da organização. O princípio de acesso com privilégios mínimos minimiza os danos potenciais que podem ocorrer no caso de uma violação de segurança.

Implementando confiança zero na segurança de endpoint

A implementação bem-sucedida da confiança zero na segurança de endpoints requer uma abordagem estratégica e bem executada. Vamos examinar as cinco etapas principais envolvidas na implementação da filosofia de confiança zero em sua organização.

Avaliando a postura de segurança atual: O primeiro passo para implementar com sucesso a confiança zero é uma avaliação completa da postura de segurança atual da sua organização. Isto envolve compreender a arquitetura de rede existente, identificar vulnerabilidades potenciais e avaliar a eficácia das medidas de segurança atuais.

Como parte desta avaliação, é necessário identificar os pontos finais que desempenham um papel fundamental nas operações da organização. Endpoints são dispositivos de computação que se comunicam com uma rede, especialmente aqueles que servem como um ponto no qual os dados são inseridos ou emitidos pela rede.

Eles incluem dispositivos como computadores desktop, laptops, smartphones, tablets, servidores, impressoras e outros dispositivos que se conectam à rede. Cada endpoint representa um ponto de entrada potencial para ameaças cibernéticas, tornando essencial priorizá-las e protegê-las adequadamente.

Outro elemento-chave da avaliação da postura de segurança é a visibilidade do endpoint. Esta é a capacidade da sua organização de monitorar e compreender as atividades e o status de todos os endpoints conectados à sua rede.

Uma maneira de fazer isso é empregar ferramentas avançadas de detecção e resposta de endpoint que fornecem insights em tempo real sobre as atividades do endpoint, ajudando você a identificar comportamento anômalo indicativo de uma possível violação de segurança.

Criação de um roteiro para implementação de confiança zero: depois de entender claramente seu cenário de segurança atual, a próxima etapa é criar um roteiro abrangente para implementação de confiança zero. Este roteiro deve delinear as etapas e marcos necessários para a transição de um modelo de segurança tradicional baseado em perímetro para uma arquitetura de confiança zero.

Aqui, você precisa começar definindo os limites de confiança da sua organização. A confiança zero pressupõe que existem ameaças dentro e fora da rede e, portanto, nenhuma entidade é automaticamente confiável. Isto requer uma mudança de uma abordagem centrada na rede para uma abordagem centrada na identidade, onde as identidades dos utilizadores e dos dispositivos se tornam o ponto focal das medidas de segurança.

A implementação de práticas fortes de gerenciamento de identidade e acesso (IAM) é um elemento-chave de um roteiro de confiança zero. Isso inclui MFA, acesso com privilégios mínimos e monitoramento contínuo das atividades do usuário.

Além disso, você deve aproveitar a microssegmentação para isolar e proteger ativos e endpoints críticos contra movimentos laterais em caso de violação.

Como parte do roteiro de confiança zero, você também deve desenvolver um plano de resposta a incidentes que descreva uma estratégia estruturada e organizada para a organização abordar e mitigar o impacto dos incidentes de segurança cibernética.

Integração com a infraestrutura de segurança existente: implementar a confiança zero não significa descartar a infraestrutura de segurança existente. Em vez disso, a tónica deverá centrar-se no reforço e na complementação das medidas existentes. A integração perfeita com a pilha de segurança atual garante interrupções mínimas e uma transição mais tranquila.

Comece avaliando suas soluções de segurança atuais e identificando áreas onde os princípios de confiança zero podem ser integrados. Isto pode envolver a atualização de ferramentas existentes ou a adoção de novas que se alinhem com a estrutura de confiança zero.

Você também precisa implantar plataformas de proteção de endpoint (EPP) e soluções de detecção e resposta de endpoint (EDR). Essas ferramentas fornecem inteligência contra ameaças e recursos de resposta em tempo real, permitindo monitorar e adaptar-se continuamente às ameaças cibernéticas em evolução.

A integração dessas soluções na infraestrutura de segurança mais ampla aumenta a resiliência geral do ambiente de endpoint. Também é importante garantir que qualquer novo software adotado na organização contribua positivamente para a segurança da rede e não abra vetores de ataque adicionais.

Colaborar com as partes interessadas para uma integração perfeita: A implementação da confiança zero não é uma tarefa puramente técnica; requer colaboração entre vários departamentos organizacionais e partes interessadas.

Envolver as principais partes interessadas no início do processo garante uma integração perfeita que se alinha com os objetivos e necessidades operacionais da organização. Dito isto, a implementação da confiança zero continua a ser um trabalho em curso, pelo que o envolvimento deve continuar durante todo o período de implementação.

Algumas das principais partes interessadas que você precisa envolver incluem equipes de TI, pessoal de segurança, responsáveis jurídicos e de conformidade e até mesmo usuários finais. Isto é especialmente crucial ao implementar confiança zero em qualquer tipo de software de recursos empresariais (ERP), como SAP S/4 HANA e Oracle ERP, que são usados para todos os principais processos de negócios.

Educar as partes interessadas sobre os benefícios da confiança zero e envolvê-las no processo de tomada de decisão para promover um sentimento de propriedade e responsabilidade.

Também é importante articular claramente as razões por trás da transição para a confiança zero, o seu impacto nas operações diárias e os benefícios esperados de fazer esta mudança. Isso ajuda a cultivar sua compreensão e apoio. Sessões de formação e workshops podem capacitar ainda mais as partes interessadas para navegar pelas mudanças e contribuir para o sucesso da implementação.

Enfrentar potenciais desafios e resistências: Apesar dos benefícios da confiança zero, poderá encontrar desafios e resistência durante o processo de implementação. Abordar estas preocupações de forma proativa é crucial para garantir o sucesso da transição.

O desafio mais comum é a resistência à mudança. Os funcionários e as partes interessadas podem estar habituados aos modelos de segurança tradicionais, e a introdução de uma abordagem de confiança zero pode levantar preocupações sobre o aumento da complexidade ou a interrupção do fluxo de trabalho.

Programas de formação abrangentes, aliados a uma comunicação eficaz, são uma excelente forma de aliviar estas preocupações e aumentar a confiança no novo modelo de segurança.

Outro desafio é o potencial atrito entre segurança e experiência do usuário. A confiança zero, com ênfase na verificação contínua, pode introduzir etapas adicionais de autenticação que os usuários podem considerar complicadas. Encontrar um equilíbrio entre segurança e conveniência do usuário é essencial para evitar a resistência do usuário e garantir a adoção generalizada.

Você também poderá encontrar desafios técnicos na integração de diversas soluções de segurança e na garantia da interoperabilidade. A melhor maneira de lidar com esse desafio é testar e executar minuciosamente os pilotos antes da implantação completa. Isso pode ajudá-lo a identificar e enfrentar desafios no início do processo de implementação.