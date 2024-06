O que está impulsionando o gerenciamento e a segurança convergentes de endpoints?

As empresas estão apoiando novos níveis de diversidade em tipos de dispositivos, ambientes operacionais e locais de trabalho. Com o trabalho híbrido dominando a maioria das organizações, o gerenciamento e a segurança de dispositivos corporativos e não corporativos tornaram-se um desafio, exigindo uma estreita colaboração entre as equipes de TI e de segurança. A rápida aceleração no uso de aplicativos SaaS de terceiros fornecidos por uma variedade de provedores de serviços em nuvem está adicionando ainda mais complexidade.

As equipes de TI e de segurança exigem amplos recursos de gerenciamento, prevenção, detecção e resposta que devem abranger dispositivos e ambientes operacionais, muitas vezes fora de seu controle. Esta dinâmica está a levar muitos a procurarem a convergência entre as capacidades de gestão e de segurança para melhorar a colaboração e simplificar a implementação e as funções de gestão contínua.

Os líderes de TI e de segurança estão, portanto, colaborando na estratégia e nas decisões de compra, à medida que buscam ferramentas mais unificadas de gerenciamento de endpoints (UEM) e de segurança, capazes de fornecer visibilidade, avaliação e mitigação de vulnerabilidades de software e configuração, o que atualmente é difícil ou impossível de alcançar com os sistemas existentes. mecanismos. Muitas organizações que usam ferramentas de desktop como serviço estão pesquisando ativamente tecnologias adjacentes —incluindo ferramentas de segurança e gerenciamento de desktop, ferramentas de gerenciamento de segurança e ferramentas de segurança de endpoint— com foco na colaboração e na eficiência.

Em apoio a essas tendências crescentes, estão surgindo opções convergentes de gerenciamento e segurança de endpoints, permitindo que as equipes de TI e segurança gerenciem e protejam com eficiência um número crescente de dispositivos e cargas de trabalho.

Complexidade é o driver O desejo de uma plataforma convergente não é novo, mas as organizações renovaram a urgência de migrar para menos ferramentas para ajudar a apoiar a eficiência operacional de TI e os objetivos de automação. A maioria das organizações vê o aumento da complexidade criada pela proliferação de ferramentas de TI e de segurança em uso, mas muitas ainda hesitam em confiar em produtos convergentes. Embora as equipes de segurança tenham historicamente adotado a melhor abordagem do setor, o Enterprise Strategy Group (ESG) continua vendo muitas pessoas atingindo um ponto de ruptura em que a complexidade está impulsionando a mudança para a consolidação.