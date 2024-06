Crie um ponto final privado para proteger aplicações Azure Functions

O Azure Functions permite que os desenvolvedores executem pequenos pedaços de código, ou funções, em resposta a vários eventos sem a necessidade de gerenciar a infraestrutura subjacente. Múltiplas fontes, como solicitações HTTP, operações de banco de dados e eventos de timer, podem acionar essas funções.

Com o Azure Functions, os desenvolvedores podem se concentrar apenas no código, enquanto o Azure cuida do dimensionamento, da manutenção e da execução. Essa arquitetura sem servidor é ideal para criar microsserviços, aplicativos orientados a eventos e tarefas automatizadas. Ele oferece uma solução econômica que cobra apenas pelo tempo de computação real utilizado.

Embora existam inúmeros benefícios, as empresas precisam ser proativas em relação à segurança. Segurança é essencial para Funções do Azure para diversos razões:

Nesta dica, aprenda os fundamentos de um endpoint privado, práticas recomendadas, erros comuns a serem evitados e como criar um endpoint privado.

Um recurso que ajuda a proteger o Azure Functions é um ponto final privado. Esta é uma interface de rede que se conecta a um serviço específico do Azure, como o Azure Functions, através de um link privado. Significa que o tráfego entre uma rede virtual e o serviço Azure está isolado da Internet pública.

Proteger o Azure Functions não se trata apenas de proteger uma única função, mas também de salvaguardar todo o ecossistema com o qual interage, garantindo a integridade dos dados e mantendo a confiança.

Algumas opções adicionais são as seguintes:

Etapas para criar um endpoint privado

Para criar um ponto final privado para Azure Functions, você precisa do seguinte:

Assinatura do Azure

Recurso Azure grupo

Rede virtual

Sub-rede na rede virtual

Azure Functions

Passo 1. Selecione uma função modelo

Crie uma função do Azure com um dos modelos pré-criados ou use um código personalizado. Para fazer isso, abra o Visual Studio, selecione New Project, escolha Azure Function e selecione o modelo necessário.

Figura 1. Escolha o modelo de projeto do Visual Studio Azure Functions.

Para este exemplo, use o modelo de gatilho HTTP padrão (HTTP trigger), incluindo todo o código de amostra que o modelo cria.

Figura 2. Selecione o gatilho HTTP como modelo.

Conclua as propriedades e crie o projeto. O código de exemplo a seguir é criado por padrão ao usar o modelo de gatilho Microsoft Http —o nome da função é diferente:

classe estática pública funcAWZI0LK5



{



[ FunçãoNome ("funcAWZI0LK5")]



tarefa assíncrona estática pública< IActionResult > Run( [ HttpTrigger ( AuthorizationLevel.Anonymous , "get", "post", Route = null)] HttpRequest requerimento ,



Registro do ILogger )



{



log.LogInformation ("A função de gatilho HTTP C# processou uma solicitação.");



string nome = req.Query ["nome"];



string requestBody = aguarda novo StreamReader ( req.Body ). ReadToEndAsync ();



dados dinâmicos = JsonConvert.DeserializeObject ( requestBody );



nome = nome ?? dados?.nome;



string respostaMessage = string.IsNullOrEmpty (nome)? "Esta função acionada por HTTP foi executada com sucesso. Passe um nome na string de consulta ou no corpo da solicitação para uma resposta personalizada.": $"Olá, {nome}. Esta função acionada por HTTP foi executada com sucesso. ";



retornar novo OkObjectResult ( responseMessage );



}



}

Passo 2. Teste a função

Para testar a função, navegue até a página de visão geral para obter o URL.

Figura 3. Recuperar a URL do Azure Functions.

Navegar até a URL exibe uma página do Azure informando que a função funciona. Para usar o código da função, anexe o URL com /API/nome-da-função -- no código de exemplo, ou seja, /API/HttpAWZI0LK5. Ou, se quiser passar dados para ele, você pode usar algo como /API/HttpAWZI0LK5?name=Liam Cleary.

A configuração padrão permite que qualquer pessoa chame a função porque torna o método de autorização anônimo. É melhor mudar para uma opção mais segura, a menos que você precise de acesso anônimo à função. Modifique o código para a configuração desejada, adicione qualquer configuração específica à função e publique novamente no Azure.

Etapa 3. Adicione um endpoint privado

Para utilizar o ponto final privado para a função Azure, navegue até à função no Portal Azure e escolha Networking na secção de definições.

Figura 4. Escolha a opção de rede nas configurações do Azure Functions.

Existem várias opções disponíveis para networking dentro de uma função do Azure. Todas essas opções estão desabilitadas, então você precisa selecionar a opção necessária:

Restrição de acesso. Isto fornece restrições, permitindo ou negando acesso a endereços IP ou sub-redes específicos.

Isto fornece restrições, permitindo ou negando acesso a endereços IP ou sub-redes específicos. Endereço atribuído ao aplicativo. Pode ser útil se você precisar que o aplicativo esteja acessível online.

Pode ser útil se você precisar que o aplicativo esteja acessível online. Ponto final privado. Isto garante que o tráfego entre a rede virtual e o serviço Azure está isolado da Internet pública.

Para utilizar a opção de endpoint privado, clique no link que leva às opções de configuração.

Figura 5. Visualize conexões de endpoint privado.

Clique na opção Adicionar para adicionar o endpoint privado e escolha Express ou Advanced. As opções expressas requerem alguns valores e depois criam o ponto final privado.

Figura 6. Adicione um endpoint privado expresso.

Depois que o ponto final privado for criado na configuração, as opções de ponto final privado e de restrições de acesso serão habilitadas. Ao navegar até o URL do endpoint original, você não recebe uma mensagem proibida.

Figura 7. Habilite restrições após criar um endpoint privado.

Agora bloqueia o acesso externo regular em favor do novo link de endpoint privado. Dentro da configuração de restrição de acesso, a caixa de seleção Permitir acesso público agora está desmarcada, o que bloqueia o acesso ao endpoint público para os sites de ferramentas principais e avançados. Adicione uma entrada DNS local que saiba como chegar ao endereço IP atribuído ao ponto final privado.

Para proteger ainda mais a função com o ponto final privado, adicione um gateway de aplicação que controle o encaminhamento externo de volta ao ponto final privado. Ou certifique-se de ter um link privado para o locatário do Azure direto da rede que chama a função.