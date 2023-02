Como se defender contra os ataques ao DNS?

Criado em 1983, o Domain Name System (DNS) pode ser comparado a um recurso de identidade semelhante a uma lista telefônica tradicional. Como nas páginas brancas de antigamente, o DNS lista o nome de cada domínio conectado juntamente com seu número correspondente –neste caso, seu endereço Internet Protocol (IP). O fato de o DNS ter permanecido viável por tanto tempo é um crédito à simples elegância de seu sistema dinâmico e distribuído e do banco de dados tree-structure.

Para entender a natureza de um ataque DNS, precisamos primeiro considerar a forma como o próprio sistema funciona. Os computadores utilizam endereços IP para identificar e encaminhar o tráfego entre os bilhões de sistemas conectados à internet. Quando as pessoas navegam na web, porém, normalmente usam nomes de domínio para especificar os sites que desejam visitar, e não endereços IP. Afinal, é muito mais fácil lembrar de um site do que uma sequência de uma dúzia ou mais de números. O sistema DNS é o mecanismo que traduz cada nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) em seu endereço IP correspondente em tempo real.

Uma interrupção deste sistema pode tornar virtualmente impossível para os usuários encontrar uma determinada empresa on-line. Dado que cada aplicação usa DNS, um ataque DNS pode ter um impacto especialmente amplo e causar muitos danos colaterais. Para os usuários, o resultado mais imediato é um temido alerta de "falha do DNS": "servidor DNS não disponível" ou "endereço DNS do servidor não pôde ser encontrado". Para uma empresa, essas conexões falhas significam tornar-se efetivamente invisíveis e inacessíveis on-line por clientes, potenciais clientes, ou qualquer outra pessoa.

Embora nem todo ataque DNS seja um ataque de negação de serviço, a maioria se configura desta maneira. Em sua forma mais básica, um ataque de negação de serviço inunda um sistema alvo com tráfego a fim de sobrecarregá-lo e fechá-lo. Isto resulta em uma falha no DNS e uma negação de serviço aos visitantes legítimos. Quando o ataque é lançado a partir de vários computadores ao mesmo tempo, como por exemplo através de um botnet, esta abordagem distribuída lhe dá o nome de negação de serviço distribuída, ou DDoS. Isto é muito mais eficaz, difícil de rastrear e difícil de defender do que um ataque de negação de serviço de fonte única, tornando-o o método de escolha para a maioria dos hackers.