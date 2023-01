Gerenciamento inteligente de dados a partir da integração de sistemas

Estruturas resilientes e gerenciamento inteligente de dados são essenciais para manter o sucesso nestes tempos incertos de aumento dos custos operacionais envolvendo energia, escassez de matérias-primas, situações de capacidade de produção difíceis de calcular, cadeias de suprimentos frágeis, guerra na Ucrânia, além da enorme escassez de trabalhadores qualificados.

O gerenciamento inteligente de dados inclui uma estratégia central de dados empresariais, processos digitalizados, plataformas de TI à prova do futuro, ferramentas de análise inteligente (BI) e KPIs apropriados.

Embora projetos individuais digitais extremamente necessários tenham sido implementados durante a pandemia do coronavírus, muitas empresas ainda carecem de um modelo de negócios digital eficiente de ponta a ponta. Inexiste um gerenciamento inteligente de dados que forme a base para decisões baseadas em fatos reais. Além disso, as empresas estariam sendo mais prudentes, especialmente agora, e estão impulsionando a digitalização de todas as suas operações, automatizando processos e introduzindo as ferramentas que faltam para isso.

Estamos caminhando para um futuro orientado por dados com volumes gigantescos de dados. De acordo com a consultoria IDC, a quantidade de dados em tempo real aumentará cerca de 30% até 2025, e –mesmo assim– mais da metade não é mais usada atualmente. Por quê? Os motivos são complexos: vários silos de dados e aplicativos autárquicos, sistemas legados não integrados entre si e processos manuais na matriz e nas filiais. Abordar essas questões é fundamental para uma estratégia de dados adequada.

Silos legados

Muitos sistemas legados estão em execução há muitos anos, como ERP, MES, PLC, MED, QM, MM, PLM, SCM e CRM. Eles cresceram ao longo do tempo sem estarem alinhados e integrados. São implantados de maneira independente em unidades diferentes de negócios ou departamentos individuais, e sem se comunicar com os demais, perseguindo objetivos diferentes e formando a base dos conhecidos silos de dados.

Projetos digitais individuais resultam em mais silos de dados isolados

Os projetos impulsionados pela pandemia do coronavírus aumentaram o nível de digitalização em inúmeras empresas. Frequentemente, no entanto, essas eram atividades de digitalização localizadas, nas quais apenas alguns processos centrais em uma unidade de negócios eram automatizados e digitalizados. Devido à falta de uma estratégia digital mais abrangente, o fluxo de dados recém-adquiridos frequentemente não foi planejado e as integrações de sistemas inexistem, são desestruturadas ou incompletas. Isso resultou em silos adicionais de dados de negócios totalmente isolados.

Sistemas legados e novos aplicativos: novos desafios para além da organização

A digitalização atual envolve o uso de tecnologias e conceitos disruptivos. Mas, embora ela seja essencial, as mudanças bruscas na área normalmente não são a abordagem ideal. A integração de sistemas legados e novos aplicativos, acompanhados da melhoria dos processos de negócios fornecem um caminho seguro para a digitalização total –com melhorias incrementais formando a base da estratégia.



O objetivo das empresas deve ser quebrar os silos e tornar acessíveis, estruturados e avaliados todas as fontes de dados, de todas as áreas da organização. A implementação desse objetivo pode ser estendida conectando-se a fornecedores e parceiros de vendas, permitindo um fluxo de dados completo e transparência de dados adicional.

Valor do big data

Hoje, o mais importante é que o gerenciamento dos negócios seja baseado em decisões fundamentais com base em dados e análises amplas e confiáveis. Não basta coletar e processar dados de uma única unidade de negócios. É necessário recorrer a dados adicionais de aplicativos de negócios existentes em todos os departamentos distribuídos.

Plataforma centralizada de digitalização de dados e integração de sistemas

Muitas soluções de digitalização estão focadas na captura de dados de um subconjunto dos sistemas de TI da empresa –operações, sistemas de produção, logística, sistemas financeiros, vendas etc. No entanto, a transformação digital verdadeiramente significativa deve conectar todos os aspectos do negócio e isso somente será possível a partir de soluções tecnológicas modernas que possam permitir que as empresas coletem, processem e analisem todos os dados de forma rápida e completa. Não importa onde eles estejam localizados dentro da organização ou da cadeia de suprimentos.

Hub de dados e BI como base

Algumas dessas soluções de gestão empresarial já incluem um data lake e ferramentas de análise (BI). Elas formam uma base sólida para o gerenciamento inteligente de dados nas aplicações. Informações como dados do cadastro do cliente podem ser vinculadas a dados de mercado. Os dados das máquinas e do chão de fábrica podem ser vinculados aos dados de controle de qualidade, pós-venda e recuperados em tempo real.



Avaliações sólidas de dados, como relatórios financeiros, podem ser apresentadas claramente em painéis visuais e acessadas a qualquer momento e de qualquer lugar. Os tomadores de decisão podem analisar KPIs relevantes e claramente definidos e melhorar o OEE (Eficácia Geral do Equipamento), por exemplo.



Além disso, fluxos de trabalho essenciais podem ser otimizados e automatizados. Despesas e tempo gasto em tarefas podem ser reduzidos e o gerenciamento de estoque ser mais eficaz, com o planejamento futuro mais fácil de ser alcançado.