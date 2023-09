Refinaria no Brasil atualiza aplicativos críticos com Digibee

Para substituir os sistemas legados da Refinaria de Mataripe da Petrobras na Bahia, Brasil, adquirida pela empresa de energia Acelen, a plataforma iPaaS (Integration Platform as a Service) da Digibee foi encarregada de integrar cerca de 40 soluções críticas em tempo recorde.

A plataforma de integração preenche a lacuna entre os sistemas existentes e as novas tecnologias, ajudando a conectar dados e plataformas que não haviam sido integrados antes, independentemente dos silos existentes ou da infraestrutura legada. Assim, com a ajuda da Digibee, a Acelen conseguiu integrar sistemas corporativos e industriais para garantir que as mudanças necessárias fossem feitas de forma segura e eficiente. O trabalho foi concluído em apenas oito meses.

"A Acelen nos apresentou um desafio sem precedentes e muito complexo: integrar sistemas críticos e permitir que uma operação de petróleo e gás no valor de bilhões de reais operasse de forma escalonável sem exigir experiência e dedicação. A concretização do projeto, quatro meses antes do previsto, foi uma conquista para todos nós da Digibee. A satisfação de um cliente como a Acelen só reforça a confiança em nosso desempenho", disse Marcelo Silva, country manager da Digibee para o Brasil.

Criada pela Mubadala Capital, subsidiária de gestão de ativos da Mubadala Investment Company e com sede em Abu Dhabi, a Acelen nasceu com o objetivo de evoluir o setor de energia e participar ativamente da transição energética brasileira, sendo responsável pelo fornecimento de energia de mais da metade da região Nordeste do Brasil. Hoje, a empresa tem mais de 1.000 funcionários e um faturamento anual de R$ 50 bilhões. Além disso, está investindo cerca de R$ 1,1 bilhão (US$ 219 milhões) para garantir a eficiência operacional e aumentar a capacidade de produção para o equivalente a 290 mil barris de petróleo por dia.

"A Acelen já nasceu grande. Apesar de operarmos como uma startup, recebemos a árdua tarefa de implementar todos os sistemas de uma refinaria, substituindo a plataforma de soluções da Petrobras. Utilizamos o Digibee para integrar inúmeras soluções de sistemas corporativos e industriais. Entre os muitos desafios impostos pelas circunstâncias do negócio e o enorme escopo funcional do projeto, a Digibee foi um dos nossos portos seguros", disse Fernando G. Birman, CIO da Acelen.

Na primeira fase do projeto, denominada "First Impact", o foco foi a integração de todos os sistemas essenciais para operar de forma independente da Petrobras. Havia mais de 40 fluxos em produção, incluindo operações como estoque, faturamento e processos de recursos humanos. A segunda fase consistiu na integração de todos os fluxos remanescentes do Salesforce, bem como dos fluxos que surgiram conforme necessário.

Os principais sistemas integrados incluem SAP, BACEN, Salesforce, Transpetro, Prisma, AVEVA, PiWeb, Fieldglass, Success Factory, Apollus, Neolude, Finnet e Thomson. Além do impacto nos processos de estoque e recursos humanos, o projeto incluiu pipelines de pedidos, faturamento, transferências, preços, contratos, upload de dados, dados financeiros e de medição.

O tempo recorde de integração foi o resultado de um planejamento prévio adequado e do suporte contínuo ao cliente. "Isso só foi possível porque a plataforma abstrai a complexidade das várias tecnologias necessárias para a implementação de diferentes padrões de integração, sejam eles simples ou sofisticados. É esse tipo de abstração que nos permite acelerar o projeto e gerar ganhos de produtividade para nossos clientes", explicou Daniel Dias, diretor de Arquitetura de Soluções e Vendas Técnicas da Digibee.