Brasal aprimora seus processos jurídicos com ajuda da Grupo Benner

Com o objetivo de aprimorar a eficiência de seu jurídico interno, o CSC - Centro de Serviços Compartilhados da Brasal, hub que atende a todos os segmentos de atuação da Companhia, adotou o sistema jurídico do Grupo Benner.

Fundada em 1963, a Brasal é reconhecida por sua gestão de excelência, representando marcas líderes como Coca-Cola, Volkswagen, Ford, Petrobrás e Shell, além de atuar nos segmentos imobiliário, por meio da Brasal Incorporações, e de geração de energia renovável, com a Brasal Energia. Com sede em Brasília, atualmente, a marca está presente no Distrito Federal e nos estados de Goiás, Minas Gerais, Tocantins e Rio de Janeiro.

Segundo Cayo Cézar Oliveira, analista jurídico na Brasal, “observamos que havia espaço para automatização de nossos fluxos, garantindo redução de custos, celeridade, além de termos a necessidade da integração do sistema de gestão processual com os demais sistemas utilizados pela empresa. O Grupo Benner atendeu essas demandas”, ele disse.

Oliveira sinaliza que um dos triunfos da parceria foi a otimização do fluxo de mensagens, que testemunhou uma melhoria notável de aproximadamente 80% desde a implementação. “Através da integração rápida e intuitiva do sistema, notamos uma redução substancial na quantidade de e-mails, o que otimizou a comunicação interna tornando-a mais ágil e eficiente”, afirma.

Além disso, o software do Grupo Benner também proporcionou um controle seguro de prazos de pagamento, graças ao campo de tarefas integrado. “Por meio da agenda dinâmica do sistema, foi possível também aprimorar a gestão de prazos de audiências, recursos, perícias e demais atividades, contribuindo para uma otimização eficaz do tempo e uma redução de custos em nosso ecossistema jurídico”, explica o analista de Brasal.

Oliveira reforça ainda o comprometimento da Benner em resolver desafios. “A equipe da Benner conseguiu entender nossas necessidades, o que possibilitou que a solução tivesse ainda mais sinergia com a Brasal. Eu gosto da abertura que a Benner oferece para que a gente avalie necessidades e proponha melhorias, seja na captura ou na distribuição de processos”.

O gerente de Produto do Grupo Benner, Christian Klug, afirma que a parceria vai além dos resultados operacionais, exercendo papel estratégico quanto à expansão das empresas. Klug aponta que o êxito da parceria se deve também ao comprometimento da equipe da Brasal e explica que a aliança com o grupo desponta como um projeto de localização estratégica para a Benner. “Hoje, muitas das empresas estão situadas no eixo Rio de Janeiro e São Paulo, e no Sudeste como um todo. Por isso, é muito bom termos essa parceria com a Brasal, que além de ser um grupo muito relevante, também nos permite entender as demandas de Brasília e ampliar, ainda mais, a nossa atuação estratégica no Centro-Oeste”, finaliza.