Grupo Benner ajuda a empresas cumprirem novas obrigações do eSocial

Com o objetivo de oferecer maior eficiência ao setor jurídico das empresas, o Grupo Benner, fornecedor brasileiro de soluções em software e serviços que transforma os processos das empresas em resultados, acaba de disponibilizar ao mercado o módulo do eSocial, dentro de seu sistema Benner Jurídico, o qual visa auxiliar as organizações a cumprirem as obrigações legais, de forma automatizada e segura.

O eSocial é uma fonte de comunicação criada em 2014 pelo Governo Federal e tem como objetivo digitalizar e unificar o envio das informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas das empresas.

Neste ano, o governo anunciou que todas as informações dos processos trabalhistas detidas virtualmente pelas companhias deverão ser obrigatoriamente tratadas pelo eSocial, medida que passará a ser vigente a partir de julho, como forma de unificar todos os dados dentro dessa única plataforma governamental e agilizar a entrega de todos os documentos dentro de apenas um sistema.

Desta forma, pensando na nova legislação, o módulo do eSocial tem como propósito facilitar o fluxo de informações das organizações para o Governo e Órgãos de Fiscalização, a fim de assegurar maior cumprimento às exigências governamentais.

De acordo com o diretor da vertical jurídica no Grupo Benner, Magno Alves, o módulo não apenas armazena as informações relativas ao eSocial, como também auxilia o cliente na organização dos dados e geração do arquivo a ser transmitido à plataforma do Governo.

“O módulo já está disponível e os clientes Benner da vertical jurídica conseguem ativá-lo dentro de seu sistema com o Benner Jurídico. Em relação às empresas que têm interesse em se adequar às novas obrigatoriedades, mas ainda não possuem o sistema jurídico da Benner, nós oferecemos o serviço por meio do nosso BPO Jurídico, encaminhando os resultados deste trabalho para a companhia ou diretamente ao eSocial”, explica Alves.

Automação, gestão e segurança dentro de um único módulo

Segundo o diretor, levando em consideração as mudanças na obrigação do uso do eSocial anunciadas ainda em 2022, a Benner enxergou a importância estratégica de as empresas poderem contar com um parceiro que desenvolvesse uma plataforma automatizada para cumprimento desta obrigação legal de forma assertiva. “Além de disponibilizar o módulo, estamos avançando constantemente em integração, automação dos processos, entre outras melhorias, visando a satisfação de nossos clientes”, comenta.

Neste sentido, Alves destaca três pilares como os grandes diferenciais trazidos pelo módulo do eSocial ao mercado, são eles: automação, gestão e segurança. O diretor esclarece que, por transitar informações relativas ao empregado, a ferramenta oferece um sistema de acesso seguro e de armazenamento altamente confiável. Além disso, a plataforma contribui com a diminuição da necessidade de digitação, bem como de coleta e preenchimento de informações de forma manual, garantindo maior automação, sem prejudicar o trabalho do advogado de escritório externo ou do próprio jurídico interno.

“Por meio da automação e da segurança, a gestão de todo o processo é otimizada, visto que, com as informações já armazenadas relativas aos envios anteriores, por exemplo, é possível apenas ativar o sistema novamente para que, naquele mês, seja realizado um novo envio. Ou seja, não há necessidade de digitar os mesmos dados no portal do eSocial a cada novo envio e nem buscar as informações manualmente, agilizando significativamente a operação”, reforça.

Atualmente, o fornecedor tem uma média de cem clientes de grande porte que utilizam o Sistema Jurídico da Benner e serão beneficiados com o módulo eSocial. “Em razão do tamanho da carteira, vinte clientes participaram ativamente do processo que levou mais de mil horas para o desenvolvimento da plataforma, o qual envolveu pesquisa legal, treinamentos, confecção de manuais, entre outros processos”, relembra. Durante o percurso existiram alguns desafios, todos já solucionados, ele disse.

“Também levamos em consideração a questão do retrabalho, ou seja, pensamos na usabilidade e automação das informações, tornando possível identificar dados novos e antigos na ferramenta. Por fim, foi preciso levar em conta os diversos cenários internos de cada cliente, bem como as alterações realizadas pelo próprio eSocial, construindo uma solução que cumprisse e atendesse as obrigações legais, mas também alcançasse o máximo de clientes possível”, pondera Alves.