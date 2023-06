Whirlpool simplifica as tarefas do setor jurídico com solução do Grupo Benner

Realizar a coleta de subsídios para a defesa de processos judiciais está entre as atividades mais corriqueiras e fundamentais de um departamento jurídico, mas, quando executadas de forma manual, despendem um grande esforço operacional e de tempo, o que resulta em perda de eficiência. Foi visando aumentar a produtividade e geração de resultados, que a Whirlpool, detentora das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid no Brasil, firmou parceria na área jurídica com o Grupo Benner, fornecedor de soluções em software de gestão, serviços e transformação de processos.

A parceria faz parte da estratégia da Whirlpool, que é reconhecida por ser uma empresa inovadora no setor, de modernizar a área jurídica. Com a aplicação dos conceitos de eficiência, o time passou a implementar ações capazes de tornar processos e gestão mais produtivos. “Dentro da companhia possuímos uma agenda de transformação digital e inovação há alguns anos na área jurídica e a cada dia presenciamos a mudança de mindset, as melhorias para as equipes e os resultados alcançados”, diz Rodrigo Miranda, diretor Jurídico da Whirlpool Corporation para a América Latina.

O principal desafio da Whirlpool era reduzir o SLA (Service Level Agreement) para a elaboração de subsídios, promovendo mais autonomia na operação do setor jurídico a fim de garantir maior qualidade e agilidade na efetivação da atividade.

Após realizar um amplo mapeamento do cenário em que a companhia se encontrava, a equipe de BPO Jurídico do Grupo Benner automatizou todo o processo de obtenção dos subsídios utilizados na elaboração da defesa dos processos judiciais da Whirlpool com a implementação de RPA (Robot Process Automation). Dentro desta execução, para promover sinergia no departamento jurídico, a Whirlpool envolve os escritórios que atuam com a Companhia em todo Brasil reforçando a atuação das equipes.

Com a solução, a Benner foi capaz de reduzir o SLA de elaboração dos subsídios de 10 dias para 48h. O documento de subsídio construído para a Whirlpool também foi realizado dentro da melhor prática de Visual Law, facilitando a compreensão do conteúdo por quem é responsável pela elaboração da resposta ao consumidor.

“De forma geral, sem a utilização de tecnologia, certamente não teríamos alcançado os patamares e resultados de eficiência e geração de valor que temos hoje no jurídico da Whirlpool. Uma das nossas parcerias para essa mudança, foi a Benner”, completa Miranda.

Magno Alves, diretor da vertical jurídica do Grupo Benner, comenta os resultados positivos com a implementação da solução. “Qualquer processo de compra de produtos da Whirlpool agora fica registrado automaticamente no sistema de CRM da empresa, incluindo a ordem de serviço, nota fiscal e todo o histórico, da aquisição a entrega, gerando um dossiê detalhado de subsídios”, explica Alves, que completa: “É uma cadeia de ações que entregou resultados positivos em variadas frentes: houve redução de tempo, custo, prazo processual e uma diminuição astronômica da base de processos, transformando um trabalho de horas em minutos”.