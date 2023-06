PAM Saúde contou com o sistema de gestão do Grupo Benner para otimizar processos diários

A Paraná Assistência Médica (PAM) obteve uma pontuação de excelência em um dos pilares que compõem o IDSS (Índice de Desempenho de Saúde Suplementar), balizado pela Agência Nacional de Saúde (ANS). A operadora, que faz parte da modalidade de medicina de grupo e cuida de mais de 22 mil beneficiários com idade média de 32 anos, atingiu a nota 0,9539 no IDGR (Gestão de Processos e Regulação), cujo objetivo é medir a eficiência das operadoras de saúde na gestão dos processos internos e no cumprimento das obrigações legais junto à ANS.

Segundo o Presidente da PAM Saúde, Dr. Paulo Rodrigues de Lima, conseguir a pontuação de 0,9539, num total de 1,0 possível, reflete toda a dedicação e a expertise do time de processos e das áreas que compõem toda a cadeia administrativa da operadora.

Para a conquista do resultado, a PAM Saúde contou com o apoio do sistema Benner Saúde, do Grupo Benner. Por meio do monitoramento e otimização dos processos diários viabilizado pela solução, foi possível garantir a automação e simplificação no sistema de gestão da PAM Saúde, colaborando para o resultado atingido no índice.

“Para administrar o plano de saúde, a PAM Saúde conta com este sistema robusto do Grupo Benner, capaz de atender todos as áreas de negócio que compõem um plano de saúde, como faturamento, autorização, regulação, contas médicas, obrigações legais, financeiro, entre outras”, explica Dr. Lima.

O Head de Mercado e Produto do Grupo Benner, Rodrigo Garcia, afirma que o sistema Benner Saúde de gestão possui todas as funcionalidades necessárias para que as operadoras cumpram com as obrigações regulatórias junto a ANS, como o envio do SIB (informações dos beneficiários), TSS (taxa da saúde suplementar), DIOPS (informações financeiras), SIP (produtos), monitoramento TISS, RPS (registro de planos de saúde), entre outros.