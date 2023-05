Grupo Benner lança solução para facilitar a aquisição de serviços de saúde

O Grupo Benner, fornecedor de software de gestão e soluções BPO HealthCare, anunciou o lançamento da plataforma NexoRede, uma solução de negociação em cloud, projetada para conectar planos de saúde e prestadores de serviços. “Com foco em simplicidade, eficiência e colaboração, a solução promete revolucionar o setor e trazer benefícios substanciais para as operadoras”, diz eles do Grupo Benner.

De acordo com o, VP de Inovação do Grupo Benner, Marcelo Murilo, a solução reforça o compromisso da empresa com a inovação no setor de saúde. "A plataforma NexoRede é um marco na transformação digital da saúde no Brasil. Com essa plataforma, estamos redefinindo a forma como as contratualizações e negociações são conduzidas, criando um ambiente mais ágil, transparente e colaborativo na definição das tabelas de precificação, impulsionando o sucesso das operadoras e prestadores de serviços. Acreditamos que essa inovação tem o potencial de melhorar significativamente a eficiência e a qualidade dos serviços de saúde no país", comenta.

Segundo Murilo, a plataforma NexoRede permite que as operadoras e prestadores de serviços negociem as tabelas de preços de maneira inteligente e eficiente, com recursos avançados, como simulações de impacto e análises de custos. Além disso, a solução ajuda a reduzir em até 50% o volume de glosas relacionados a preços, otimizando o esforço operacional da área de recurso de glosas, gerando economia e melhorando os indicadores do IDSS (índice de avaliação da Saúde Suplementar), vinculado à ANS (Agência Nacional de Saúde).

O Head de Mercado e Produto de Saúde do Grupo Benner, Rodrigo Garcia, enfatiza os benefícios para o negócio das operadoras com a adesão da nova plataforma. "A NexoRede oferece uma solução completa, capaz de centralizar em um único lugar todo o histórico da negociação, trazendo rastreabilidade para todo o processo. Depois da RN 503, criada pela ANS, que determina que toda relação de prestação de serviços junto as operadoras de saúde, independentemente do tamanho do fornecedor seja obrigatoriamente regida por um contrato, o processo de contratualização na saúde suplementar ganhou ainda mais importância, já que o impacto, do ponto de vista de processos e gestão, dentro das operadoras de saúde, ficou ainda maior”, explica.

Com foco na segurança e confiabilidade, a NexoRede oferece um ambiente seguro para a troca de informações e conhecimentos, fomentando parcerias duradouras e colaboração mútua entre as operadoras de saúde e os prestadores de serviços, totalmente de acordo com a LGPD, diz um boletin de imprensa da Grupo Benner.