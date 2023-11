O impacto da tecnologia na logística das transportadoras

A Black Friday, um dos períodos mais aguardados para o varejo, está se aproximando. E, neste ano, a data promete ser ainda mais movimentada para o mercado. De acordo com um levantamento realizado pela Méliuz, os consumidores estão dispostos a aumentar seus gastos em 62% durante a Black Friday em 2023. Essa alta procura não apenas demanda uma ampla atuação das equipes comerciais, mas também implica em uma complexa operação por parte das transportadoras, que precisam aproveitar ao máximo a utilização da tecnologia na logística do transporte para garantir uma operação eficiente.

De um modo geral, as transportadoras precisam entregar, de maneira ágil, o elevado volume de produtos adquiridos pelos consumidores nesse período. Nesse sentido, suprir essa crescente demanda pode ser um cenário desafiador para as empresas especializadas que ainda não utilizam a tecnologia de maneira assertiva para otimizar seus procedimentos.

Além disto, as transportadoras também enfrentam desafios significativos relacionados à manutenção de frotas, incluindo veículos diversos como caminhões, carros e motos. Neste sentido, a tecnologia pode contribuir ao oferecer soluções que garantem previsibilidade com relação às revisões preventivas, medição de custos em tempo real e integração com os meios de pagamento, otimizando a operação e reduzindo os custos associados à frota.

Em períodos de alta demanda, como a Black Friday , as transportadoras e os armazéns preparam sua infraestrutura para suportar o aumento nas solicitações de entregas, desenvolvendo planos de contingência para otimizar os prazos. Com isso, a tecnologia desempenha um papel crucial nessa preparação, automatizando processos em várias etapas da cadeia logística.

Inovações tecnológicas: ferramentas importantes para lidar com altas demandas

De maneira geral, diversas tendências tecnológicas podem impactar positivamente as transportadoras durante a Black Friday e devem desempenhar um papel ainda mais relevante nos próximos anos. A inteligência artificial (IA), por exemplo, atua na previsão da demanda, analisando o consumo e melhorando o planejamento. A internet das coisas (IoT) monitora o comportamento dos veículos, prevenindo danos e custos excessivos. Já as soluções que contemplam data analytics fornecem indicadores precisos sobre as operações de entregas.

Em resumo, neste período, as transportadoras precisam estar atentas às tecnologias relacionadas à logística, desenvolvendo mecanismos para gerir as complexidades no dia a dia. As tendências, apesar de apresentarem desafios, criam oportunidades para serviços mais personalizados, permitindo que os consumidores recebam suas aquisições poucos dias após a compra. É um ciclo positivo para todas as partes envolvidas.

Sobre o autor: Fernando Alex de Carvalho é gerente de Mercado e Produto do Grupo Benner, empresa que oferece softwares de gestão empresarial e serviços tecnológicos para revolucionar e simplificar os negócios.