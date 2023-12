Sistema de autogestão de saúde do TRF1 mostra resultados ótimos

O PRO-SOCIAL é o programa de assistência à saúde aos servidores e magistrados do Tribunal Regional Federal da 1° Região (TRF1), funcionando como uma prestadora de saúde da modalidade autogestão, presente no mercado há 34 anos, com aproximadamente 20 mil beneficiários.

Recentemente, o TRF1 registrou excelentes resultados financeiros de sustentabilidade neste Programa de Saúde, apresentando uma das menores tabelas de contribuição per capita do mercado de autogestões públicas, sem reajuste há 4 anos, com ampla cobertura e rede credenciada expressiva, inclusive com hospitais de alta referência nos estados de Brasília, Minas Gerais, Salvador e São Paulo, o que garante assistência complementar à saúde aos seus beneficiários em 13 unidades da federação.

De acordo com a Dra. Ionice de Paula Ribeiro, diretora da SECBE (Secretaria do bem-estar social), unidade que administra o Pro-Social, o uso da tecnologia de ponta associada a processos internos sólidos de gerenciamento das principais áreas de Gestão em Saúde e capacitação profissional, contribuem para uma gestão de excelência. “O resultado conquistado é fruto do trabalho conjunto de diversas áreas do TRF1, com foco na gestão de resultados, capacitação de pessoas e, acima de tudo, no investimento em tecnologia para inserir todos os processos no mundo digital, o que tem sido possível em razão da longa parceria com o Grupo Benner, que atende o Pro-Social desde 2010”, explica.

Segundo o Head de Mercado e Produto do Grupo Benner (empresa fornecedora do sistema de gestão em saúde utilizado pelo TRF1), Rodrigo Garcia, o software de gestão conta com uma ampla cobertura da cadeia administrativa, fundamental para gerenciar uma operadora de saúde de ponta-a-ponta, o que permite um controle efetivo da sinistralidade e otimização dos recursos operacionais.

“Além de ser aderente a todos os padrões do segmento de saúde, tanto público como privado, e ter foco em promover a sustentabilidade econômica do plano de saúde através de mecanismos de controle e inteligência, o sistema do Grupo Benner é acoplado a um data analytics, responsável por viabilizar uma gestão eficiente dos planos de saúde, por meio de indicadores de gestão que oferecem suporte à tomada de decisões estratégicas pelo corpo de gestão das operadoras de saúde”, comenta.

Garcia destaca ainda que nos últimos dois anos, o Grupo Benner investiu mais de R$ 16 milhões em atualizações das plataformas de tecnologia, além de lançar três novas soluções voltadas para área de Regulação, Contratualização, Gestão da Tabela de Preços e Ressarcimento ao SUS. “É um orgulho para nós ter um cliente como o TRF1 em nosso portfólio e colaborar, por meio da tecnologia, para obter resultados cada vez mais efetivos no que tange a digitalização dos processos”, finaliza.