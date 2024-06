Google for Brasil 2024 revela inovações em hardware, software, serviços e estratégias

O Google realizou, nesta terça-feira (11), em São Paulo, a 6ª edição do Google for Brasil: evento em que anuncia suas principais iniciativas, parcerias e programas para o país. Dentre os destaques, estão os novos recursos antirroubo para Android, inovações em inteligência artificial (IA), como a chegada, no Brasil, do NotebookLM, assistente virtual personalizado, e do ‘Ajude-me a Escrever’ em português no Gmail e no Docs, além do relatório de impacto econômico gerado pelas plataformas da empresa no Brasil em 2023 e do investimento para capacitação de profissionais em IA.

Android: novos recursos antirroubo Chegando primeiro aos brasileiros como projeto piloto, a nova funcionalidade antirroubo detecta mudanças súbitas de direção do aparelho, bloqueando automaticamente a tela em caso de tentativa de roubo. Novidades como o “Bloqueio rápido remoto” e o “Bloqueio de dispositivo off-line” também chegarão em primeira mão no Brasil. O acesso aos recursos em fase beta abre ao público brasileiro em julho.

NotebookLM integrado ao Gemini 1.5 Pro O NotebookLM agora será impulsionado pelo Gemini 1.5 Pro, modelo de IA mais eficaz da companhia. O produto conta com algumas possibilidades: Um clique para a fonte original: a ferramenta permite verificar a fonte original de uma citação para aprofundar-se em um tema. As citações levam o usuário diretamente a trechos da fonte original em apenas um clique.

a ferramenta permite verificar a fonte original de uma citação para aprofundar-se em um tema. As citações levam o usuário diretamente a trechos da fonte original em apenas um clique. Recursos multimodais: possibilita fazer perguntas sobre imagens, gráficos e diagramas de Slides, PDFs ou Docs, graças às capacidades multimodais nativas do Gemini 1.5 Pro.

possibilita fazer perguntas sobre imagens, gráficos e diagramas de Slides, PDFs ou Docs, graças às capacidades multimodais nativas do Gemini 1.5 Pro. Visões gerais automáticas: cria resumos, perguntas frequentes e outras funcionalidades a partir das fontes de informação escolhidas pelo usuário.

Novos recursos de privacidade na Busca A chegada da ferramenta “Privacidade nos Resultados sobre você” no Brasil visa melhorar a experiência online das pessoas e ajudá-las a ter melhor controle sobre suas informações. Com ela, será mais fácil encontrar e remover resultados disponíveis na Busca do Google que contenham informações pessoais, como endereço de casa, número de telefone, email, entre outros dados. A partir de agora, as pessoas poderão solicitar a remoção de resultados que contenham suas informações de contato e o Google as notificará sempre quando houver resultados correspondentes na Busca. Ainda este ano, o Brasil será um dos primeiros países a ter acesso a esse recurso estendido para números de identificação governamentais como CPF, Carteira de Habilitação e Passaporte.

Ajude-me a Escrever em português O recurso ‘Ajude-me a Escrever’ no Gmail e no Google Docs já está disponível em português para todos os usuários do Workspace e do Google One AI Premium. No Gmail, os usuários podem redigir mensagens a partir das sugestões da inteligência artificial generativa, bastando utilizar o botão ‘Ajude-me a Escrever’ para: Pedir ao Gmail para escrever um convite de aniversário ou uma apresentação a um potencial contato comercial;

Aperfeiçoar um rascunho, como por exemplo, reformulá-lo ou torná-lo mais formal, conciso ou detalhado. Explore aqui mais informações sobre o Ajude-me a Escrever.

IA generativa do Google Cloud ajuda estudantes a encontrar emprego O Google Cloud, juntamente com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), anunciaram que estão desenvolvendo a Central de Carreiras e Empregabilidade, uma plataforma cujo objetivo é melhorar a taxa de empregabilidade de jovens no Brasil e a qualidade técnica dos trabalhadores da indústria. A plataforma usa a IA generativa do Google Cloud para mapear os pontos fortes e fracos do currículo de cada estudante, conectando a possíveis vagas de trabalho que atendam às suas habilidades e aspirações de carreira. A iniciativa será aberta a todos os brasileiros ou estrangeiros com mais de 14 anos que residam no país. Confira mais detalhes.

Novas experiências para pequenas empresas O Google anunciou uma série de novos recursos e parcerias para aprimorar a experiência de pequenas e médias empresas (PMEs) na Busca e no Google Maps. Com objetivo de impulsionar a digitalização, as novidades incluem mais recursos no Perfil da Empresa, que permitem opções de agendamento nas áreas de saúde e beleza, integração com redes sociais e uso de IA para digitalizar cardápios em bares e restaurantes.