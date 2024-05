Seis maneiras de proteger suas contas contra ataques cibernéticos

Para se prevenir de possíveis ataques de hackers, ou até mesmo invasão de contas, é importante adotar hábitos de inserir, nas redes, senhas seguras e fortes o suficiente. Segundo o perito em crimes digitais e CEO da Enetsec, Wanderson Castilho, para que os dados estejam seguros, basta seguir algumas dicas básicas. “Utilizar uma senha forte e diferente para todas as contas, atualizá-las com frequência e usar a autenticação de dois fatores podem dificultar ações de cibercrminosos”, resume o especialista.

Wanderson Castilho é autor de quatro livros importantes no segmento. Certificado pelo Instituto de Treinamento de Análise de Comportamento (BATI) da Califórnia, tem sido responsável por treinar mais de 30 mil agentes policiais, entre eles profissionais do FBI, CIA e NSA. Também possui certificados em Certified Computing Professional – CCP – Mastery, Expert in Digital Forensics, é membro da ACFE (Association of Certified Fraud Examiners).

O perito explica que o possível vazamento de senhas pode levar a uma série de outros golpes e atividades maliciosas. Quando elas são expostas, criminosos cibernéticos podem explorar essa informação para realizar outros crimes.

Só em 2023, cerca de 2,7 milhões de senhas foram vazadas na internet, segundo levantamento da Apura. Para reverter este cenário e tornar o ambiente cibernético cada vez mais seguro, Wanderson destaca alguns passos simples para se prevenir de golpes e possíveis ataques. Confira:

Não use a mesma senha para todos os acessos

Segundo Castilho, o uso desse método parece fácil no primeiro momento, pelo simples fato de ser melhor para memorizar, mas ele alerta que este hábito pode se tornar uma dor de cabeça futuramente. “Se alguma das contas estiver com acesso comprometido, todas as outras podem estar, então o ideal é sempre optar por senhas diferentes. Elas até podem ser parecidas, mas nunca iguais”, aconselha.

Não use senhas previsíveis ou fáceis de serem encontradas

Esqueça datas de nascimento, aniversário de namoro, familiares, nome do seu cachorro ou nomes fáceis de serem identificados, diz o especialista. “Hoje em dia dados como datas de nascimento, nome completo, nome de amigos próximos e familiares são muito fáceis de serem encontrados em bancos de dados na internet, então utilizá-los como senha, não é o ideal”, explica Wanderson. “Além disso, essas são as primeiras tentativas de um hacker. Assim, como sequências numéricas”, completa.

Agora, para criar a senha ideal, o perito aponta um passo a passo simples. “Uma senha segura deve ter no mínimo oito caracteres, composta por diversidade de caracteres, por exemplo, símbolos, números, letras minúsculas e maiúsculas”, indica.

Segundo ele, o ideal é criar uma senha com base em uma frase que faça sentido para você, por exemplo: “Eu consegui o emprego dos sonhos em 2023”, nesse caso, sua senha poderia ser feita pelas iniciais de cada palavra usada e alternada entre maiúsculas e minúsculas e finalizar com algum caractere de símbolo. Ela ficará: EcOeDsE2023*.

“Outra dica que pode ser valiosa para ajudar a tornar mais segura a senha que você já tem é inserir, no início ou no final, o nome da rede que você está utilizando”, aponta Wanderson. Ou seja, se for uma senha do gmail, ficará assim: "EcOeDsE2022gMaIL*, se for do youtube: EcOeDsE2022yOuTuBe*. “Senhas assim são difíceis serem quebradas, isso porque essas variações não existem no dicionário”, explica.

Por fim, o perito deixa a dica de contar com suas plataformas para não esquecer das suas senhas. “Também é possível utilizar o gerenciador de senhas como uma alternativa confiável para armazenar e gerar senhas mais complexas. Isso facilita o gerenciamento de senhas únicas e seguras para cada conta”, finaliza.