Dia das Meninas nas TIC mostra importância do incentivo ao gênero no mercado TI

No dia 25 de abril é comemorado, pela União Internacional de Telecomunicações, o Dia das Meninas nas Tecnologias da Comunicação e da Informação (Girls in ICT Day), uma data que visa inspirar e incentivar mulheres a buscarem mais oportunidades nas TICs por meio de capacitações que lhes garantam habilidades e os apoios necessários para seguir a carreira no setor.

A iniciativa se faz necessária em um cenário onde cargos de tecnologia são exercidos majoritariamente por homens. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a participação feminina no mercado de tecnologia representa apenas 12,3% das vagas, quanto os homens ocupam 83,3% dos cargos. Apesar do número ainda ser baixo, entre 2015 e 2022 o número de mulheres no mercado de tecnologia teve um aumento de 60%.

O aumento de mulheres buscando vagas em tecnologia também pode ser visto dentro de companhias especificas da área, como é o caso da i4pro, empresa fornecedora de tecnologia para o mercado segurador, que de 2021 a 2023 apresentou um crescimento de 159% no recebimento de currículos do gênero, e hoje possui 61% do quadro de mulheres em cargos tecnológicos.

Para Carolina Florence, diretora de Desenvolvimento Humano, Gestão Organizacional & Comunicação na i4pro, esse aumento representa um reconhecimento das qualificações necessárias para exercer essas funções independente do gênero.

“À medida que observamos o crescimento notável do setor tecnológico, celebramos, além dos avanços em inovação, o aumento significativo da presença feminina em cargos na tecnologia, o que significa não apenas uma tendência, mas um imperativo para impulsionar ainda mais a excelência e a inovação em nossa empresa e na indústria como um todo."

A executiva também destaca a importância de projetos que colaboram para que a população tenha mais acesso à educação tecnológica, com iniciativas que promovem o acesso aos recursos tecnológicos e equipamentos que agregam na jornada de conhecimento desde o ensino infantil ao superior.

Ações como essas, auxiliam para a diminuição da falta de profissionais na área, conforme pesquisa do Google, que mostra que até 2025 o Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia.