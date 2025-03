TCS investe em programa de capacitação para impulsionar mulheres na tecnologia

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a Tata Consultancy Services (TCS) reforça seu compromisso com a equidade de gênero e a capacitação feminina no setor de tecnologia, tradicionalmente dominado por homens. Com destaque para o programa de capacitação em Londrina, a TCS investe no desenvolvimento profissional de suas colaboradoras, contribuindo para um ambiente mais inclusivo e diverso.

O programa de capacitação da TCS em Londrina, oferece às colaboradoras a oportunidade de aprimorar suas competências e conhecimentos em áreas estratégicas para o setor de tecnologia. Em 2024, o programa beneficiou 898 mulheres e segue em desenvolvimento contínuo, com novas turmas e atividades sendo implementadas regularmente.

"Acreditamos que investir no desenvolvimento das nossas colaboradoras é fundamental para impulsionar a inovação e o crescimento da TCS. Em um setor onde a representatividade feminina ainda é um desafio, iniciativas como essa são essenciais para promover a equidade de gênero e criar oportunidades para que mais mulheres ocupem posições de liderança", explica Isabel Costa, Head de Diversidade e Inclusão da TCS Brasil.

A representatividade feminina vem crescendo anualmente na TCS, no último ano tiveram um aumento de 82% de contratações de mulheres, ações afirmativas de recrutamento e seleção tem sido uma prática na empresa, em 2024 parcerias como a Black Divas e Fly educação em Londrina propiciaram uma proximidade com as candidatas por meio de Open House.

Além do programa em Londrina, a TCS oferece diversas iniciativas que visam promover a inclusão e o desenvolvimento feminino em todas as suas unidades. O Grupo de Afinidade NOW, criado em 2023, reúne 77 colaboradoras em encontros mensais e quinzenais para discutir temas relevantes de gênero, organizar eventos e monitorar indicadores de diversidade. A empresa também promove painéis com mulheres referências do mercado, em parceria com empresas como Itaú e Sodexo, que já realizaram dois eventos em 2024.

A TCS também investe na formação em temas relacionados a STEM (Ciência,Tecnologia, Engenharia e Matemática) de jovens estudantes do ensino médio, com idades entre 14 e 18 anos, em situação de vulnerabilidade social, por meio de parcerias com a escola social Marista Irmão Acácio em Londrina, AFESU e CEPAC em São Paulo. Em 2023, 387 jovens mulheres participaram do programa, número que aumentou para 890 em 2024.

"Nosso compromisso com a diversidade e inclusão vai além das nossas colaboradoras, estendendo-se também às futuras gerações de profissionais de tecnologia. Acreditamos que, ao investir na formação de jovens mulheres, estamos contribuindo para a construção de um futuro mais equitativo e diverso para o setor", complementa Isabel.