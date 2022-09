Consulado da Mulher e A Liga Digital incentivam o ingresso das jovens para programa de tecnologia

O Consulado da Mulher (ação social da marca Consul) juntamente com A Liga Digital –empresa que empodera jovens de comunidades por meio da tecnologia– estão com inscrições abertas para o Programa Tec dElas. O projeto tem o objetivo de incentivar o ingresso das jovens no mercado de trabalho, por meio de iniciativas de empregabilidade e empreendedorismo feminino, a partir da capacitação dessas meninas em temas de tecnologia e desenvolvimento pessoal.

O Programa Tec dElas é 100% gratuito e irá formar 80 meninas de 16 a 22 anos, residentes no município de Manaus. Ao final da formação serão selecionados três projetos (maior nota) que receberão uma doação de R$ 10.000,00 cada.

Para realizar a inscrição no Tec dElas é necessário ter renda familiar de no máximo um salário-mínimo por membro da família; ser estudante ou formada em escola pública ou bolsista em escola particular/faculdade, e ter um equipamento mínimo que tenha acesso à internet, podendo ser um celular, notebook ou desktop para o acompanhamento das aulas online.

Os critérios para a seleção são:

Ordem de inscrição Baixa renda Análise da resposta à pergunta: “Por que você tem interesse em participar do Programa de Formação Tec Delas?”

As inscrições podem ser feitas até 15 de setembro pelo link: https://consuladodamulher.org.br/tecdelas/.

A seleção das participantes será feita pela Liga Digital no período de 15 a 26 de setembro e o curso terá início no dia 03 de outubro com término no dia 16 de dezembro. As aulas acontecerão às segundas, quartas e sextas, das 19h às 21h.

“Com esta parceria com o Consulado da Mulher, a expectativa da Liga Digital é alcançar o público feminino de Manaus e promover a igualdade de gênero através da educação, ao oferecer este programa gratuito que tem a intenção de desenvolver competências profissionais em tecnologia para as jovens de comunidades e garantir que essas moças estejam preparadas para o mercado de trabalho”, afirma Edilaine Godoi, cofundadora d’A Liga Digital.