Como escolher a IA certa para o seu negócio?

Na última segunda-feira (17), o empresário Elon Musk apresentou ao mundo seu novo chatbot, Grok 3. O lançamento reforça a crescente disputa global pela liderança no desenvolvimento de inteligência artificial (IA), competindo contra OpenAI, Google, Meta e outras empresas.

Diante desse contexto, os negócios se deparam com uma ampla gama de tecnologias disponíveis. Com tantas opções, desde modelos proprietários como GPT e Gemini até soluções open-source, como LLaMA e Maritaca AI, a decisão sobre qual tecnologia adotar deve ir além da capacidade técnica. Mais também ha desafios na hora de escolher a IA mais adequada para cada necessidade empresarial: as empresas precisam considerar aspectos como flexibilidade, integração com suas infraestruturas, segurança e conformidade regulatória. A escolha errada pode resultar em dependência excessiva de um único provedor ou dificuldades na adaptação a novas exigências do mercado.

Segundo Gustavo Fortuna, líder em Inteligência Artificial da BlueShift, para definir a IA ideal, é essencial avaliar o grau de maturidade digital de cada empresa. “Negócios que estão iniciando sua jornada na inteligência artificial podem optar por soluções SaaS de fácil implementação, enquanto organizações com maior experiência e investimento disponível podem explorar modelos customizados que garantam um maior controle sobre os dados”, afirma o especialista.

Outro ponto importante é o investimento disponível para a adoção da inteligência artificial. Pequenas e médias empresas podem se beneficiar de plataformas mais acessíveis, que oferecem suporte e integração simplificada, enquanto grandes corporações podem investir em soluções personalizadas para atender demandas específicas. A escolha deve levar em conta não apenas o custo imediato, mas também o impacto a longo prazo na operação da empresa.

“Com a rápida evolução dos modelos de IA, elaborar uma estratégia bem estruturada se torna essencial para garantir eficiência e competitividade no mercado”, diz Gustavo, e destaca que as empresas que souberem equilibrar inovação com segurança e flexibilidade estarão mais preparadas para a transformação digital, garantindo um crescimento sustentável e uma melhor adaptação às novas exigências tecnológicas.

O executivo da BlueShift listou o que deve ser levado em consideração por uma empresa que busca implementar um modelo de inteligência artificial em seu negócio:

Boas práticas ao adotar IA Avalie a maturidade digital da empresa: Escolha uma IA compatível com a infraestrutura e o nível de digitalização do negócio.

Escolha uma IA compatível com a infraestrutura e o nível de digitalização do negócio. Priorize flexibilidade: Opte por soluções que garantam integração e não fiquem presas a um único provedor de nuvem.

Opte por soluções que garantam integração e não fiquem presas a um único provedor de nuvem. Assegure conformidade regulatória : Verifique se a tecnologia está alinhada com normas de segurança, privacidade de dados e até sua governança e compliance.

: Verifique se a tecnologia está alinhada com normas de segurança, privacidade de dados e até sua governança e compliance. Busque transparência: Priorize modelos que permitam auditoria e explicabilidade nos processos.

Priorize modelos que permitam auditoria e explicabilidade nos processos. Capacite sua equipe: Invista em treinamentos para maximizar o uso da IA de forma estratégica e eficiente.