Como o IoT está moldando o futuro das empresas

A internet das coisas (IoT) é uma das principais responsáveis pela indústria 4.0, uma revolução digital que traz tomadas de decisões específicas e em tempo real baseadas em coleta de dados integrados e resultados específicos. IoT se refere a uma rede coletiva de dispositivos conectados que se comunicam entre si e com a nuvem, coletando e trocando dados em tempo real para seu funcionamento automatizado.

Os dispositivos de IoT se tornam sistemas super integrados, que coletam dados e comunicam o que encontram por meio da internet para um conjunto de serviços e softwares. Assim, esses dispositivos analisam os padrões encontrados nos dados e podem tomar decisões informadas e responder ao ambiente e às suas tarefas de modo inteligente. Pense em carros conectados à internet que avisam ao motorista onde estão os radares de velocidade e os pontos de trânsito, ou casas inteligentes que fecham as cortinas com comandos de voz e trancam as portas ao detectar possíveis ameaças. Esta é a tecnologia que está moldando o futuro das empresas.

A automação do mercado por meio da tecnologia IoT contribui para maior eficiência de processos, o que leva à redução de custos e aumento de produtividade. As máquinas se tornam conectadas entre si e com outros ambientes, como a gestão dos equipamentos e da condição de operação de cada componente, evitando erros simples e prevenindo manutenções. Também é possível gerenciar dispositivos à distância, retornando à ideia principal de automação de processos e tomadas de decisão conscientes e informadas, tanto pelas máquinas quanto pelas pessoas que as operam.

Mais receber as informações já processadas, em tempo real e na maior quantidade já possível é a solução para empresas estabelecerem estratégias inteligentes. Os recursos que advém da internet das coisas, como aprendizado de máquina, armazenamento em nuvem, e mesmo a própria inteligência artificial, os gestores podem analisar todos os dados de suas operações de modo mais eficiente e prático, podendo identificar o que está dando certo, o que está causando problemas, e o que fazer sobre isso.

De mesmo modo, essa automação de processos promove inovação e criatividade, já que além de gerar informações para promover a criação de novas estratégias e produtos, também fornece o tempo para esse planejamento e para que os humanos trabalhem em novas ideias, já que os processos repetitivos e que gastam tanto tempo estão todos sendo feitos por máquinas.

A internet das coisas está transformando radicalmente a maneira como as empresas operam, impulsionando a automação, a eficiência e a tomada de decisões estratégicas. Com a integração de dispositivos inteligentes, as organizações conseguem reduzir custos, aumentar a produtividade e inovar continuamente. Além disso, ao delegar tarefas repetitivas às máquinas, os profissionais ganham mais tempo para desenvolver novas ideias e estratégias, promovendo um ambiente mais criativo e competitivo. Dessa forma, a IoT não é apenas uma tendência, mas um elemento essencial para o futuro da indústria e dos negócios.

Sobre o autor: Pitágoras Bandeira é líder em Indústria e IoT da BlueShift.